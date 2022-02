Zó zonde: boeven weten vaak als eersten de riante nieuwbouw te vinden in de stad

De woonblokken aan de Doctor H. Colijnstraat in Amsterdam-Geuzenveld waren uitgewoond, het beton rotte en de schimmel zat overal. Ze werden niet met spuug en plak gerenoveerd, maar gesloopt. Ten faveure van het rijzige appartementencomplex Parkrand, dat de buurt vrij letterlijk verheft. De moderne torenflats worden hoog in de lucht verbonden door twee lagen appartementen. Een spectaculair gezicht, was me voorbijfietsend al opgevallen.

Ik was er nog niet binnen geweest tot ik vorige week een inkijkje kreeg via de beelden van bewakingscamera’s. Die hadden in november vastgelegd hoe drie verdachten de 16-jarige Younes belaagden in een ruime hal. Eén hield de jongen vast, een ander sloeg hem vier keer in het gezicht (en brak zijn neus), waarna het trio hem volgens justitie in een huurauto ontvoerde, mogelijk vanwege gedoe om lachgas of (andere) drugs.

Wat jammer, dat zo’n prachtig nieuw complex met dit gedoe in mijn vizier komt en niet om iets vrolijks doordat de buurt er op is vooruitgegaan.

Natuurlijk, als misdaadverslaggever krijg ik vooral de ellende in beeld, maar het is een opvallend gegeven dat zo veel van die fraaie nieuwbouw heel snel toneel is van onderwereldscènes.

Fietsend naar ‘de bunker’ van de rechtbank in Osdorp zag ik de woontorens verrijzen aan de Wolbrantskerkweg, aan de rand van Stadspark Osdorp. Noem het stadsvernieuwing, noem het gentrificatie voor mijn part, maar de strakke nieuwbouw was bedoeld als waardevolle toevoeging aan een buurt waar sombere, verouderde portiekflats domineerden. Bevolkingsgroepen zouden er gemoedelijk mengen.

Helaas.

Wie trof ik, op pad met een observatieteam, kort na de oplevering in de penthouses? Roemeense skimmers die vernuftig de pinautomaten in het bekende tuincentrum even verderop hadden geprepareerd en weken later leeggeroofd. Zij hadden hun werkplaats onopvallend ingericht tussen de nieuwe buren, nog zonder veel sociale controle.

Zo zag ik een arrestatieteam een bekende, inmiddels geliquideerde crimineel uit een hagelnieuw complex in Bos en Lommer halen, trof ik vrouwenhandelaars in een modieuze flat aan het Lambertus Zijlplein in Geuzenveld en Albanese drugshandelaars even verderop.

Zó zonde dat het zo vaak de boeven zijn die als eersten juist die mondaine nieuwbouw weten te vinden die een impuls zou geven aan buurten waar nog weinig meezat.

Is het heel erg, als zich daar uiteindelijk ook volop goedwillende bewoners vestigen? Toch wel.

Denk alleen al aan de blunder waardoor criminelen dj Djordy Latumahina in 2016 doodschoten, zijn vriendin zwaar verwondden en hun peuterdochtertje maar net misten, in de parkeergarage onder het luxe appartementencomplex aan het Koningin Wilhelminaplein, naast het World Fashion Centre in Nieuw-West. Ze wilden een drugscrimineel liquideren, die anonimiteit zocht in de riante nieuwbouw met ‘veilige’ inpandige parkeergarage.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. In de Taghi Podcast vertelt hij samen met collega Wouter Laumans over ontwikkelingen in het proces rond Ridouan Taghi.

Reageren? paul@parool.nl.