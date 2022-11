Zo ridicuul zijn excuses voor het slavernijverleden toch eigenlijk niet

De discussie komt om de zoveel tijd terug: hoe gaan we om met de zwarte bladzijden van de geschiedenis en de schade die de bevolking van de koloniën en hun nazaten is berokkend? Wat is het waard als burgemeester Halsema, vorig jaar, en het kabinet nu, excuses maakt voor de slavernij? Zijn ze wel de aangewezen personen om excuses aan te bieden als ze er zelf niet bij waren en het al eeuwen geleden is? Wat zijn excuses überhaupt waard? U kent vast de uitspraak: ‘met sorry koop ik niks’. Geldt dat niet ook in deze kwestie?

Ik heb lang gedacht dat het vrij ridicuul is om nu nog excuses te eisen van staatshoofden die toen niet leefden en al helemaal om het te hebben over herstelbetalingen. Daarmee zou in feite geld van de Nederlandse belastingbetaler anno 2022 worden overgeheveld aan de Surinamer of Javaan van nu – die niets meer met elkaar te maken hebben. Ook historicus Maarten van Rossem noemde het in zijn podcast een belachelijk idee. “Iedereen begrijpt dat het onzin is. Wat is er makkelijker dan excuses aanbieden voor iets dat je zelf helemaal niet gedaan hebt? Waar houdt dit toneelstuk op? Moeten de Fransen ook hun excuses aanbieden voor de bezetting van Nederland? En de Spanjaarden voor de Tachtigjarige Oorlog? En de Italianen voor hun onderdrukking in de Romeinse tijd? Waarom zou ik in godsnaam excuses aanbieden voor het feit dat mijn vader de buurman heeft vermoord. Ik heb het toch niet gedaan? Sterker nog: ik heb hem ook niet toegejuicht toen hij bezig was de buurman kort en klein te slaan. Als je er even over doordenkt, kun je excuses maken voor werkelijk alles.”

Ik kan deze redenatie van Van Rossem goed volgen.

Maar een vriend vertelde me laatst: “Duitsland betaalt nog steeds herstelbetalingen aan Israël, terwijl Israël een heel rijk land is. Hoezo zouden we wel herstelbetalingen doen aan het nageslacht van Holocaustslachtoffers, maar niet aan nazaten van tot slaaf gemaakten, het is allebei even systematisch, toch?” “Maar dat zijn directe slachtoffers van de Holocaust, dat is in de vorige eeuw afgesproken en veel recenter in de geschiedenis,” zei ik.

“Nou ja, goed, aan slavernij-overlevenden is er nooit een schadeherstelbedrag uitgekeerd, ook niet net na de onafhankelijkheidsoorlogen,” reageerde de vriend. “Wist je dat Indonesië zelfs geld moest betalen aan Nederland om onafhankelijk te worden – de zogenaamde soevereiniteitsoverdracht? Afgaand op de omrekencalculator van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis staat die gelijk aan circa 15 miljard euro anno nu. Dat was overigens niet het enige financiële voordeel voor Nederland, want wij werden ‘bevoorrecht handelspartner’, wat inhield dat Indonesië via Nederland naar Europa moest exporteren. En vooral konden alle winsten van in de Oost gevestigde Nederlandse bedrijven vrijelijk terugvloeien naar Nederland. Kortom, Nederland verloor de oorlog daar, maar won de vrede en de financiële winst. Ten minste dát geld dient te worden geretourneerd. Het argument dat het inmiddels wel erg lang geleden is, snijdt geen hout, het is immers de schuld van de Nederlandse Staat. Grieken moeten ook, inclusief de na de eurocrisis geborenen, tot minstens 2059 de schulden aan het Europees Stabiliteitsmechanisme terugbetalen. Als crediteur heeft Nederland nooit moeite geld te ontvangen voor decennia geleden aangegane verplichtingen. Bovendien bestaat er wel degelijk iets als intergenerationeel trauma, waardoor elke nieuwe generatie van zo’n beroofd en kapot gemaakt land al 10-0 achterstaat.”

Ik denk in ieder geval dat de grootste herstelbetaling bewustwording, spijt en het voornemen is om dit nooit meer te laten gebeuren.

