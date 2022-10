Zo’n David Icke is echt niet minder gevaarlijk dan islamitische haatpredikers of ‘homogenezers’

“De wereld wordt gecontroleerd door de reptilians, een groep buitenaardse wezens die lijkt op reptielachtige mensen.”

“Mondkapjes zouden onze gezondheid beschermen, maar verwoesten juist de gezondheid van velen. Wat gebeurt er als zij sterven? Dan krijgen we te horen dat ze zijn gestorven aan Covid-19.”

“Het Jodendom is een ongelooflijk racistische religie die raciale superioriteit predikt.”

“Een Joodse kliek zit achter zowel de Russische Revolutie als beide wereldoorlogen. Sterker nog: Hitler is aan de macht geholpen door de Rothschilds, een steenrijke, Joodse bankiersfamilie.”

“Er is geknoeid met de geschiedenis van de naziperiode. Daarom was het proces van Neurenberg onjuist.”

Dit zijn zomaar een paar uitspraken van David Icke. Als het even tegenzit, spreekt deze man over twee weken op de Dam. Hij is namelijk uitgenodigd als gastspreker bij een demonstratie van Samen voor Nederland. Deelnemers zijn onder meer Viruswaarheid, Stichting Vaccinvrij, Café Weltschmerz en Forum voor Democratie. Op de aankondigingsposter staat niet alleen een groot portret van Icke afgebeeld, ook het gezicht van Poetin wordt prominent getoond, alsof hij een ware held is.

Al jaren hou ik complottheorieën nauwlettend in de gaten. Ik schrijf er vaak over. Net zo vaak krijg ik te horen dat ik ze niet zo serieus moet nemen of simpelweg moet negeren. Daar ben ik het hartgrondig mee oneens. Het lijkt alsof dergelijke theorieën steeds gangbaarder worden en de veelal antisemitische connotaties bevallen me allerminst. Maar wat ik nog het meest zorgelijk vind, is dat complottheorieën sinds kort ook deel uitmaken van de discussie over vrijheid van meningsuiting.

Vorige week postte ik op Twitter dat ik hoopte dat de gemeente Amsterdam de komst van Icke tegen zou houden. Onmiddellijk werd ik bedolven onder de reacties – echt duizenden. De trant was: ‘O, dus andersdenkenden moeten geweigerd worden? Waar is de tijd dat ieder zijn eigen mening mag hebben/vormen. Het wordt steeds meer een politiestaat.’

Ik word hier zo moe van. Sinds wanneer noemen we Holocaustontkenners ‘andersdenkenden’? Ik ben helemaal vóór vrijheid van meningsuiting. Toch zit zelfs dáár een grens aan. We weren ook islamitische haatpredikers uit Saoedi-Arabië en ‘homogenezers’ die zeggen dat homoseksualiteit een ziekte is. Dit gedachtegoed bestrijden is totaal terecht wat mij betreft, maar zo’n Icke is echt niet minder gevaarlijk.

Gelukkig ziet de gemeente Amsterdam dit ook in. Vanwege de Wet openbare manifestaties (Wom) kan ons stadsbestuur Icke helaas niet weren bij de demonstratie. Nu laat het de IND onderzoeken of het mogelijk is om hem de toegang tot Nederland te ontzeggen. Laten we hopen dat dit lukt. Ik ben me ervan bewust dat ik hiermee volgens sommigen ‘de democratie te grabbel gooi’ en ‘voor censuur’ ben. Dat mogen deze mensen denken. Wel heb ik één boodschap voor hen: haat heeft níets, maar dan ook níets met vrijheid van meningsuiting te maken.

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

