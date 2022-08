Zo kon ik ‘held’ worden in mijn eigen groep van Ajaxfans

Oekraïne is begonnen met het tegenoffensief.

Is de aanval de beste verdediging?

Angstige twijfel. Is het geen aanval uit wanhoop? Is winst eigenlijk wel mogelijk? Brengt dit een eventuele wapenstilstand (over vrede hebben we het niet eens) niet verder weg?

Ik hoop dat Oekraïne ‘wint.’ En je houdt jezelf de reden voor: Rusland is de agressor.

Bekentenis: toen ik 12 jaar was (1965) , ging ik weleens naar Ajax. Na afloop was er vechten. Terwijl ik doodsbang was voor de vliegende stenen en takken – ik probeerde uit de buurt van de rellen te blijven, maar ik wilde het ook meemaken – voelde ik de haat jegens Feijenoorders door mijn lichaam gieren.

Wat bezielde mij toen? Het was echt bezield zijn: iets anders nam mijn gedrag over, leek het wel. Lichaam en geest kunnen snel giftige cocktails maken. Eenmaal weer thuis begreep ik donders goed dat ik niet moest vertellen dat ik had meegedaan. Dat ik kapotte tegels had teruggegooid en had meegeholpen een tramhalte te vernielen. Mijn vader zou woedend zijn geworden. Op het moment zelf had ik geen moreel besef. Ik was angstig, angstig en angstig. Bang voor pijn, bang dat ze me te pakken zouden nemen en bang dat ik misschien opgepakt zou worden door de politie. Ik was overdonderd door het geschreeuw en door de agressie die ik zag en door daarvan onderdeel te worden – door ook te schreeuwen en agressief te zijn – verminderde mijn angst, verdween hij zelfs. Angst heb je als je denkt wat er kan gebeuren of wat er kon gebeuren. Nooit op het moment zelf. Daar kwam iets bij. Door mee te doen, kon ik ‘held’ worden in mijn eigen groep van Ajaxfans. “Gooi die steen…. Goed zo!” Ik was strijder, soldaat, cowboy en indiaan tegelijk, ridder en Superman.

Ik heb achteraf vaak aan die scènes gedacht. En liet me dan vollopen met schuldgevoel, terwijl ik tegelijkertijd wist: ik wil weer naar Ajax... Misschien om van dat schuldgevoel af te komen.

Stel, ik zat bij een kindleger ergens in een oorlogsgebied, wat zou ik allemaal hebben gedaan? Er is een filmpje van de laatste dag en daad van Hitler. Berlijn is gevallen en hij deelt militaire onderscheidingen uit aan jongens van 14...

De constante staat van agressie is oorlog.

Als je dan niet sterft door een kogel, sterf je gedurende de rest van je leven aan een dood hart dat blijft kloppen.

