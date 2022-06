Zo jammer dat er nog steeds zo’n lelijk en onjuist vijandsbeeld bestaat over Tanja Nijmeijer

Als je bedenkt hoeveel er over haar geschreven en gezegd is. Twee boeken en een televisieserie ‘geïnspireerd’ op haar leven. Bíjna onbegrijpelijk dat ze vorige week voor het eerst in een publieke setting, via zoom, live werd geïnterviewd. Niet in een grote zaal met dito podium, maar in De Nieuwe Boekhandel, tussen de boekenschappen in Amsterdam-West. Aan mij de eer om haar anderhalf uur te bevragen, daarna mocht iedereen die dat wilde plaatsnemen achter de computer om Tanja Nijmeijer persoonlijk voor te leggen wat ze nog wilden weten.

En er was begrip. En er was waardering. Voor deze vrouw die 23 jaar geleden alles achter had gelaten om in een oorlog aan de andere kant van de wereld het onrecht te bevechten. Voor haar inzichten dat niets zwart-wit is. Dat goed en kwaad nooit lijnrecht tegenover elkaar staan. Voor haar deelname aan de vredesonderhandelingen in Havana tussen het Colombiaanse regime en de FARC, waarmee ze tien jaar lang als guerrilla in de jungle had gezeten. De ontmoetingen tussen haar en de vele slachtoffers. De ontmoetingen tussen militairen en paramilitairen en de vaak inheemse bevolking die noodgedwongen haar vlucht had gemaakt naar de guerrilla. Ook zij waren slachtoffers. Van ongelijkheid. Armoede. Geweld. Verkrachtingen.

Afgelopen jaar sloot Tanja haar master af met een specialisme in vredesonderhandelingen en vijandsbeelden. Vrijwel direct werd ze gevraagd haar onderzoek te verdiepen binnen een PhD-traject aan de universiteit in Cali en inmiddels wordt ze in de academische wereld búíten Nederland regelmatig uitgenodigd om te spreken over dé sleutel binnen vredesprocessen: het vijandsbeeld.

Ik moest hieraan denken toen ik de ceo van Tata Steel Nederland ontving in mijn tentoonstelling Flora Tata Metallica, waarvoor ik kunstwerken had gemaakt van het grof- en fijnstof afkomstig van zijn fabriek. In het gesprek dat ik met hem voerde, viel me op hoe klein zijn besef was van het trauma dat was gecreëerd bij omwonenden in de IJmond. In zíjn beleving waren die mensen inééns boos in plaats van trots op de staalfabriek in hun buurt en was zijn plan van aanpak om de boel in 2030 schoner te krijgen supergoed en realistisch.

Ook als ik weer ergens lees dat in Den Haag grote vraagtekens bestaan over hoe het toch zover is gekomen dat er steeds minder vertrouwen is in ‘de politiek’ en hoe onze maatschappij steeds bozer en meer gepolariseerd lijkt te worden.

Tanja Nijmeijer zou met haar achtergrond en expertise een uitstekende raadgever zijn voor iedereen en elke organisatie binnen het politiek-maatschappelijke veld. Want dat we bij elkaar moeten komen om zaken op te lossen, lijkt me evident.

Zo jammer dat er nog steeds zo’n lelijk en onjuist vijandsbeeld bestaat over Tanja zelf.

Er valt nog veel te leren.

