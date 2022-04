Zo is Marengo het Proces van de Eeuw waarin echt niemand nog zin heeft

In mijn bijna 25 jaar bij Het Parool (dank u) versloeg ik aardig wat ‘monsterprocessen’ of anderszins wonderlijke strafzaken, maar zo bont als in Marengo werd het nooit. De liquidatiezaak tegen Ridouan Taghi en zestien medeverdachten is in alle opzichten ontspoord en loopt steeds verder uit de hand.

Natuurlijk, we hadden ooit de grote afpersingszaak tegen Willem Holleeder – ‘Het Proces van de Eeuw’ gedoopt door collega’s die ook niet konden weten wat zou volgen.

In de nacht voor de openingsdag van die geruchtmakende zaak, voorjaar 2007, vlogen granaten de zwaarbeveiligde ‘bunker’ van de rechtbank in Amsterdam-Osdorp in. Een week later lag Holleeder op de intensive care met lekkende hartkleppen en werd het proces vijf maanden uitgesteld. Gaandeweg kwam de ene na de andere getuige om door kogels of onder verdachte omstandigheden.

Inmiddels heeft Holleeder levenslang in zijn nog veel meer besproken liquidatiezaak, waarin zijn zussen, een ex en Peter R. de Vries tegen hem getuigden. Hij hoort in juni of die straf blijft staan.

Nóg waren de processen tegen Holleeder niet de grootste die ik volgde. Dat was de Amsterdamse liquidatiezaak Passage, waar ik honderden dagen aanzat, over zeven onderwereldmoorden, met tien verdachten. Ook vanwege de hoofdrollen van uiteindelijk twee kroongetuigen, van wie Peter la Serpe voortdurend muitte, duurde de strafzaak inclusief het hoger beroep tien jaar (tien jaar!).

Het vaste voornemen van justitie en rechtbank het nooit meer zó ver te laten komen, bleek een wensdroom, want, o, o, wat is Marengo een monster van een proces.

De grootste tragiek zit uiteraard in het onwaarschijnlijke geweld eromheen. De moorden op kroongetuige Nabil B.’s broer Reduan, op zijn advocaat Derk Wiersum en op zijn vertrouwensman Peter R. de Vries en de moord op misdaadblogger Martin Kok en de aanslagen op de redacties van De Telegraaf en Panorama – na publicaties over Taghi en de zijnen. Collega John van den Heuvel die al sinds december 2017 zwaar wordt beveiligd, net zoals inmiddels rechters, aanklagers en de huidige advocaten van de kroongetuige.

De sfeer rond de bunker is grimmig vanwege de extreme beveiliging door politie en leger, maar binnen is het weinig beter.

Beschuldigingen over lekken door advocaten, de onthulling dat twee advocaten in de jacht op Taghi tot in Dubai waren gevolgd, de voelbare angst door al het geweld én die spanning die rond de hoofdverdachte hangt.

Onlangs liepen twee voorname advocaten weg, omdat ze vinden dat hun verdediging wordt ‘gesmoord’ in onwil van de rechtbank om kritische vragen aan (de kroon)getuigen toe te staan, plus onwerkbare veiligheidsmaatregelen rond bezoeken aan hun cliënt. Zo is Marengo voorlopig het Proces van de Eeuw waarin echt niemand nog zin heeft.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever. In de Taghi Podcast vertelt hij samen met collega Wouter Laumans over ontwikkelingen in het proces rond Ridouan Taghi.

