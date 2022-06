Zo hoorde ze zichzelf tegen haar man spreken, die al acht jaar dood was. En hij antwoordde

Een Oekraïens huisje met een tuin.

Oma kijkt uit het raam. Haar kleinkinderen spelen met een bal. Ze schreeuwen, maar er is geen ruzie. “Gek,” denkt ze, dat ik nu op dit moment geniet van dit geschreeuw. Terwijl ik weet dat als ik straks spreek, dit geluk voor iedereen voorbij is.”

Boven is haar schoondochter. Die zit tegenwoordig de hele dag achter de computer. Oma weet niet wat ze doet, maar het is vast belangrijk. “Het lijkt erop dat ik de tijd even kan stilzetten. Hoe langer ik mijn mond hou, hoe langer dit geluk nog even voortduurt.”

Oma weet dat dit nog maar enkele seconden duurt. Ze hoort de bal van de kinderen tegen de muur stuiten. Tien minuten geleden zou ze daar iets van hebben gezegd. Nu luistert ze. Denkt terug. Ze heeft – wat zal het zijn, twintig, dertig jaar geleden? – dit gestuiter ook gehoord. Ze was toen net zo oud als haar schoondochter nu.

“Hoe vaak moet ik je nu nog zeggen dat je niet tegen de muur mag trappen?” zei ze destijds. In rap tempo herinnert ze zich zinnen van vroeger. “Kom binnen!” “Kom eten!” “Was je handen!”

Wat kan een mens in een fragment van een seconde eigenlijk veel denken. Zo hoorde ze zichzelf tegen haar man spreken, die al acht jaar dood was. “Wat moet ik doen? Ik voel me hulpeloos.” Hij antwoordde: “Je kan het, schatje.” Wat kon ze eigenlijk? De tijd vertraagde. Alsof alles wat gebeurde in slow motion was. De kinderen bleven in de tuin tegen hun bal trappen. Sinds ze hier woonden, hadden ze alle bloemen kapot geschopt. Ach, niet erg. “Trap alles maar kapot.” Ze zag een glimp van ze. “Sta stil tijd!” riep ze bijna hardop. Ze merkte dat haar armen en handen bewegingloos waren en dat haar benen niet goed meer wilden en konden. Ze wist ook dat haar stem weg was.

Daar hoorde ze haar schoondochter naar beneden komen.

Buiten reed de auto weg. De kleinkinderen waren aan het joelen. Haar schoondochter had nog vijf treden te gaan. Dan een stukje gang en dan de deur door. Ze had het idee dat ze zou flauwvallen, maar dat mocht nu niet. Nog twee treden en een stukje gang zou geluk nog duren.

De deur ging open.

“Moeder? Moeder wat kwamen die militairen doen?”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.