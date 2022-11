Zo ‘hard’ was dat vingertje van Kenneth Taylor niet

Dat Kenneth Taylor na zijn doelpunten tegen FC Emmen zijn wijsvinger tegen zijn lippen legde, was dus géén neerbuigend ‘mondjes dicht’-gebaartje van een Ajaxspeler tegen de supporters van de bescheiden thuisclub.

Welnee. Taylor had met zijn vrienden de documentaire The Redeem Team gezien, over het Amerikaanse basketbalteam dat in 2008 goud won op de Olympische Spelen. In die film deed sterspeler en aanvoerder Kobe Bryant ook zo’n vingertje. Taylor vond dat zo ‘hard’ dat hij besloot het te imiteren als hij zou scoren.

Die documentaire kende ik niet, dus heb ik er iets over gelezen. Nu begrijp ik het allemaal wat beter, geloof ik. Het Amerikaanse basketbalteam won op de Olympische Spelen van 2004 slechts brons, wat het team op zware kritiek kwam te staan. Het goud van 2008 was dus een revanche: met zijn vingertje legde Kobe Bryant de criticasters het zwijgen op.

Was dat ‘hard’ van hem? Mwah. Sinds 1992 zijn professionals welkom op de Olympische Spelen en mag het Amerikaanse team bestaan uit NBA-supersterren. Die komen van een totaal andere planeet dan hun olympische opponenten. Voor Team USA is het eigenlijk een afgang om géén goud te winnen. En dus was het ook niet zo’n spectaculaire revanche om dat in 2008 weer wel te doen. Het was ze geraden.

Het is niet zo moeilijk om hierin (behalve een analogie met Nederland op het WK korfbal) een analogie te zien met de positie die Ajax in de eredivisie heeft, al is dat waarschijnlijk niet de analogie die Kenneth Taylor wilde onderstrepen. In het decor van de Oude Meerdijk te Emmen was zijn gebaar in elk geval niet zo hard. Dat Ajax na rust de voorsprong van 1-3 verspeelde, deed de hardheid evenmin goed.

Misschien moet iemand hem dat even rustig uitleggen. Ik zou het leuk vinden als Louis van Gaal het deed.

Dit was de laatste Branie van 2022. De column is terug op dinsdag 10 januari 2023.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de wekelijkse Ajaxpodcast Branie op maandag en schrijft elke week een column over de club. Lees ze hier terug.