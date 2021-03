Zlatan Ibrahimovic sleet zijn dagen in Diemen in eenzaamheid

De beelden van het recente opstootje ­tussen Zlatan ­Ibrahimovic en Romelu Lukaku in de rust van Inter tegen AC Milan komen nog ge­regeld voorbij op televisie. Een klassieke schoolpleinruzie was het, met ploeggenoten en staf­leden die de kemphanen uit elkaar probeerden te houden. Van een veilige afstand gooide Zlatan nog wat benzine op het vuur door heel lelijke dingen te roepen over de moeder van Lukaku.

Thuis op de bank keken we elkaar vertederd aan. Je kunt een topspeler uit Diemen-Noord halen, maar zie Diemen-Noord maar eens uit een topspeler te halen. Dat lukt je niet. Het gaat hier al snel over je moeder, of je nou ongeduldig in de rij staat voor de kassa van de buurtsuper of woorden hebt met de buurman over een aangenomen pakje dat al dagen in de gang staat. Geen meelij trouwens met de moeders, dat zijn de grootste vuilbekken van allemaal.

De Diemense jaren van Zlatan komen ook aan bod in een speelfilm die nu wordt gemaakt over het leven van de stervoetballer. De makers kwamen vorige week de wijk binnenrijden met groot materieel en namen meteen de helft van de parkeerplaatsen in beslag. Het is een enorm gedoe, zo’n opname: uit de woning van Zlatan werden alle meubeltjes weggedragen om te worden ­vervangen door een complete inventaris van twintig jaar ge­leden.

Het zijn op de een of andere manier nooit de vrolijke films die worden opgenomen in ­Diemen-Noord. Vorig jaar ­streken de makers van Penoza neer in het blok, en eerder ging een oproep rond van de makers van Baantjer voor figuranten die óf een kraker wilden spelen óf een lid van een knokploeg. Het is altijd het ruige werk, nooit eens een remake van The Sound of Music of een vervolg op De Schippers van de Kameleon.

Het zal te maken hebben met de reputatie van Diemen-Moord als criminele afwerkplek. Een ochtendkrant rekende eens voor bij het ontbijt dat wij in het land de meeste kans lopen om door vuurwapengeweld om het leven te komen. Sindsdien kijken wij elke keer dat een scooter de straat komt inrijden elkaar bezorgd aan: zal het een pizzakoerier zijn of een huurmoordenaar? (Een getuige: “Nadat hij was neergeschoten, riep hij hele lelijke dingen over de moeder van de schutter.”)

Ook in de film over Zlatan zal onze buurt vermoedelijk geen glansrol spelen. De jonge voetballer sleet zijn dagen in eenzaamheid, met een spelcom­puter als gezelschap. Er zal in de bioscoop hoofdschuddend of grinnikend naar worden gekeken: wat een treurigheid.

Wij weten beter. Het is in de leegte dat een mens zichzelf leert kennen, en zich in alle rust kan voorbereiden op alle grootse dingen die komen gaan. Dat kan in de woestijn, op een kale bergtop én in de Vlinderbuurt in Diemen-Noord.

