Zingen uit opluchting, dat voelde Ajaxtoerist Brian goed aan

Ik nam een Amerikaanse kennis mee naar Ajax – PEC Zwolle: Brian, soccer-liefhebber, toerist in Amsterdam, Ajax hoog op de bucketlist. Zelfs hij voelde, als buitenstaander, welke emotie de bedrukte Johan Cruijff Arena voor de rust in de greep had.

“Het is angst,” zei Brian. “Of heb ik het mis?” Nee, zei ik, dat voel je goed. Kernachtig vatte ik het seizoen voor hem samen. Ik vertelde van de fantastische eerste seizoenshelft, de wagonladingen doelpunten en de waterdichte achterhoede, maar ook van het geworstel van de laatste twee maanden. De achterstanden. De late, onwaarschijnlijke ontsnappingen.

Als je buitenlandse gasten meeneemt naar het stadion van je club hoop je dat de sfeer goed zal zijn. Dat de tent zal zingen en zinderen. Dat je introducé onder de indruk zal zijn.

In plaats daarvan zat Brian tussen verbeten op hun stoeltjes draaiende, tandenknarsende Ajacieden: volgens de overlevering zelfverzekerd op het arrogante af, maar nu slechts in stilte vrezend voor wéér een 0-1 achterstand, wéér een gevecht tegen de klok, wéér nagelbijten in de slotfase. Hoe vaak kon dat scenario nog een happy end krijgen?

En dat dus tegen degradatiekandidaat PEC Zwolle. Thuis.

Het gezang en gespring, de vraag-antwoordspreekkoren tussen Zuid en Noord en de kampioensliederen vol bravoure kwamen alsnog toen Ajax eenmaal met 2-0 voorstond en voor het eerst sinds 13 februari ontspannen aan een slotfase mocht beginnen. O, de luxe. Ik stootte Brian aan en zei met een knipoog, vrij naar het bekende Britse spreekkoor: ‘We only sing when we’re winning.’

“Tot aan de 2-0 was het stadion stil,” zei Brian, “maar ik vond het niet sfeerloos. Het was stilte uit bezorgdheid. Uit liefde. En dit gezang is opluchting. Ik vind dat mooi.” Ook dat had hij goed gevoeld. Ik heb hem gefeliciteerd: in één klap cum laude geslaagd voor zijn examen Europese voetbalcultuur.

