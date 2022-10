Zijn vrouw verbergt zich onder de deken; hij is blij dat ze even niet huilt

Een hand op het hout waaronder zijn zoon ligt.

Een gebed dat overgaat in zelfverwijt. Wat was hij trots op hem toen hij vertrok. Een fraai uniform; het kind was uit hem verdwenen, al was hij nog wel ongemakkelijk stoer geweest.

“Ik had je moeten tegenhouden.”

Ontroostbaarheid heet moeder en vriendin.

“Ik zal troosten, terwijl ik geen reden meer zie om verder te leven.”

Na alle plechtigheden zit hij thuis. De jank van het luchtalarm hoort hij eigenlijk niet door de vele gedachten die hem aanvallen.

“We moeten naar de schuilkelder,” zegt zijn vrouw.

“Ik ga niet,” zegt hij.

Hij merkt dat zijn vrouw een vermoeden van begrip heeft. Ook zij maakt geen aanstalten te gaan. Wel loopt ze naar de slaapkamer om twee dekens te pakken. Ze geeft er één aan hem.

Hij knikt als dank en slaat de deken om hem heen. Zijn vrouw gaat tegenover hem zitten en verbergt zich ook onder de deken; alleen haar hoofdje komt er bovenuit. Hij is blij dat ze even niet huilt.

Zo zitten ze stil tegenover elkaar.

In de verte klinkt gebulder, maar ze blijven zwijgen.

Opeens zegt ze: “Ik hoop dat het niet tevergeefs is geweest.”

“Hoe bedoel je?”

“Ik hoop dat wat hij deed uiteindelijk bijdraagt aan de vrede.”

“Daar merk ik niets van,” wil hij zeggen, maar hij knikt. Hij wil dat elk woord dat hij uitspreekt haar enige troost geeft, maar zodra hij iets heeft bedacht, verwerpt hij het.

Alles schiet tekort, denkt hij.

Het wordt snel donker, maar het alarm dat het bombardement is afgelopen is nog niet gegeven. Ze mogen nog geen kaarsen aansteken.

Hij probeert wat in zijn stoel te slapen, maar dat lukt niet.

“Zullen we ooit nog kunnen slapen?” vraagt zijn vrouw.

“Ooit, heel lang.”

Hij schrikt van zijn woorden, maar er verschijnt een bittere glimlach om haar mond.

Dan staat zijn vrouw op en steekt een kaarsje aan, gaat weer zitten en schikt de warme deken om haar lichaam.

Ze staren beiden in het vlammetje dat een lichte tocht in het huis verraadt en als een kleine vlag constant naar rechts wappert.

Als het luchtalarm weer heeft geklonken, staat hij op en kijkt uit het raam.

Het is opvallend donker. Alleen in het noorden ziet hij het harde roodgeel van vuur.

Wat zou ik daar graag zijn, denkt hij.

Hij merkt niet dat zijn vrouw naast hem is gaan staan.

