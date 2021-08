Zie de komst van Afghanen maar als boete voor ons gedweep met Amerika

Kaag zei het zelf: “We hebben extra tijd nodig om iedereen uit Kabul te halen die daar recht op heeft.”

Extra tijd – het wapen van de Taliban. Het kost niets, je kunt het niet vastpakken, het zijn wijzers op een klok en blaadjes in een agenda en toch is het in handen van de Taliban goud waarmee ze kunnen onderhandelen en ons onder druk kunnen zetten.

“Wilt u extra tijd, mevrouw Kaag? Wat staat daartegenover?”

Of ze zeggen: “Het spijt ons. We verzoeken u zich aan onze afspraken te houden.”

En zo zitten hier kinderen zonder ouders. Vaders zonder moeders. Moeders zonder vaders; een staart van leed na twintig jaar vergeefs democratiseren.

In sommige gemeentes is men woedend dat er Afghanen in een opvangcentrum komen. ‘Eigen volk eerst’ werd er geroepen, maar als er nou een moment is dat Afghaanse vluchtelingen volkomen terecht in ons land zijn, dan is dat nu. Wij, Nederland, hebben ondanks de goede werken die we daar hebben verricht (schooltjes, bruggen, wegen) ons door de Amerikanen in de luren laten leggen. Wij zijn genaaid en dus zijn alle Afghanen die ons hebben geholpen ook genaaid – dan kun je niet zeggen: blijven jullie maar daar waar jullie leven, door ons, in gevaar komt. Zie daarom de komst van de Afghanen naar Nederland maar als boete voor ons gedweep met Amerika; heet de Afghanen hartelijk welkom. Zo fijn is het niet als je geen gelukszoeker bent, maar moet rennen voor je leven en familie moet achterlaten en niet weet of je die ooit nog terugziet.

Ondertussen is ‘mijn’ Amerika, mijn lievelingsland, het land waar ik de cultuur van opslorp, wat betreft gezag in de wereld in een vrije val terechtgekomen. Joe Biden heeft al zijn gezag nodig om recht in een stoel te blijven zitten en Kamala Harris hoorde ik eergisteren China kapittelen, waar de Chinezen niet van onder de indruk raakten, maar juist meer gingen dreigen.

Dat deed pijn.

Je beseft dat je kijkt naar het einde van het Romeinse Rijk en dat je er niets aan kunt doen. Joe Biden als Romulus Augustus. Je vreest de duizend jaar middeleeuwen die er vervolgens aankomen.

Ondertussen zitten er Afghanen te wachten op redding. Ook zij vrezen de middeleeuwen die er voor hen aankomen. Misschien wel eerder dan de onze.

In China en Rusland lachen ze ons uit. Die denken daar: eigen volk eerst.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

