Zeven keer is Niek nu geweest en elke keer weet hij zeker dat hij ditmaal een Ajaxbal zal vangen

“Pap, jij gaat hier op de trap staan! Dan loop ik naar voren!” De wedstrijd is afgelopen. Nu begint het echte werk. Zoon Niek (9) moet en zal een van de Ajaxballen vangen die, zoals na elk thuisduel, door de spelers in het publiek worden geschoten.

Hij acht zich vanavond extra kansrijk. Het stadion is maar voor een derde gevuld, terwijl wij een paar extra handen hebben: vriendje Milan is mee. Ze hebben al afgesproken dat de te vangen bal gedeeld bezit zal zijn.

Niek is nu zeven keer bij Ajax geweest. Elke keer weet hij zeker dat hij ditmaal een bal zal vangen, maar ook vandaag: geen bal. Hij baalt en spreekt het vermoeden uit dat hij bewust wordt overgeslagen. Ik leg uit hoe dat zit (grote aantallen, kleine kansen) maar Niek blijft verbolgen: “Ik had oogcontact met Davy Klaassen, maar hij gaf zijn bal tóch aan iemand anders!”

Ze heerlijk onredelijk en egocentrisch kunnen negenjarigen mopperen. Hoewel, introduceer een pakketje impopulaire maatregelen en half meerderjarig Nederland redeneert net zo. Niets volwassens is een negenjarige vreemd.

Davy Klaassen gaf zijn bal aan een jongetje in een rolstoel. Dat is op onze tribune, Noord B, achter het doel, een factor die de kans op balvangst inderdaad nogal drukt: op Noord B gaan veel ballen naar kinderen op het rolstoelplatform. “Die kunnen er niet eens mee voetballen,” bromt Niek, tot hilariteit van omstanders in de volle metro.

Een man die naast ons staat, geeft goedbedoeld advies. “Je moet zo’n kartonnen bordje maken,” zegt hij. “Daar schrijf je dan op: ‘Mag ik een bal?’ – en dan houd je dat op de tribune omhoog.” Niek glimlacht glazig. De man stapt uit op het Amstelstation. Niek stoot me aan: “Hoorde je wat die man zei? Pfff. Ik ga echt niet met zo’n idioot bord staan.”

Trots op dat joch. Supportersopvoeding geslaagd.

Menno Pot is popjournalist, voetbalschrijver en Ajacied. Hij presenteert de wekelijkse Ajaxpodcast Branie op maandag en schrijft elke week een column over de club. Lees ze hier terug.

Reageren? m.pot@parool.nl.