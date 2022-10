Zelfs vaders en zonen treffen elkaar op het slagveld

Ik was bij Newsgeist in Bratislava, een Googleconferentie voor uitgevers en journalisten. Een van de sessies ging over journalistiek in oorlogstijd.

In mijn inleiding pleitte ik voor een dialoog tussen onafhankelijke journalisten uit Oekraïne, Belarus en Rusland.

“Er is veel meer dat ons verbindt dan ons scheidt,” zei ik. “We zijn op zoek naar de feiten en leggen propaganda bloot. Journalisten in Oekraïne doen dat met gevaar voor eigen leven vanwege Russische bommen. Journalisten in Rusland en Belarus met gevaar voor arrestatie of verbanning.”

Darina, uitgever van The Kyiv Independent – zeg maar de Oekraïense Moscow Times –, zat ook in de zaal.

“Met jullie wil ik niets te maken hebben,” barstte ze los. “Russische journalisten hebben voor mij afgedaan. Wat hebben jullie nu bereikt met je berichtgeving? Helemaal niets!”

Mijn Russische hoofdredacteur Dima zag ik ineenkrimpen. Dima is in Oekraïne geboren, ging er naar school en verhuisde met zijn ouders – zoals zovelen in de Sovjettijd – naar Moskou. Daar studeerde en trouwde hij, en bouwde aan een carrière als journalist. Hij heeft zelfs nog een Oekraïens paspoort.

“Ik snap helemaal je emotie,” zei Dima. “Wij hebben als generatie gefaald en Poetin niet tegen kunnen houden. Maar ik ben bij elk protest geweest, heb altijd voor hem gewaarschuwd, heb moeten vluchten en mijn vrouw en drie kinderen achtergelaten. We hebben ook nog eens hetzelfde bloed en hetzelfde beroep. Hoe kun je mij als vijand zien?”

Het drama van de oorlog in een notendop. Twee journalisten met dezelfde intenties maar mijlenver uit elkaar. Darina van The Kyiv Independent weigerde de rest van de conferentie ook maar een woord met ons te wisselen.

Open zenuwen

En dan waren er de reacties van Oekraïense kant op het geven van de Nobelprijs voor de Vrede aan het Russische Memorial – samen met het Oekraïense Center for Civil Liberties en de mensenrechtenstrijder Ales Bialiatski uit Belarus.

Een ‘krankzinnige beslissing’, volgens de Oekraïense ambassadeur in Berlijn.

Terwijl mensenrechtenorganisatie Memorial – opgericht in 1989 nog voor het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en beroemd vanwege onderzoek naar de goelagverschrikkingen – werkelijk voor het beste van Rusland staat.

Nuances gaan in een oorlog als eerste verloren.

Bij The Moscow Times willen we dolgraag stukken van leidende Oekraïense opiniemakers en denkers publiceren, zoals we dat voor de oorlog ook deden. Het is belangrijk dat onze Russische lezers daar juist nu kennis van nemen.

Maar de zenuwen liggen zo open en de wonden zijn zo rauw, dat maar weinig Oekraïense opiniemakers dat aandurven.

Vader vs. zoon

De mobilisatie en Poetins wanhoopsoffensief met lukrake bombardementen trekken de scheidslijnen nog scherper. Ouders en kinderen kunnen niet langer aan de zijlijn blijven staan. Zelfs vaders en zonen treffen elkaar op het slagveld – zoals het schokkende verhaal dat mijn zoon Pjotr optekende voor The Guardian.

Artur (27) vecht als vrijwilliger in het Oekraïense leger en was recentelijk betrokken bij de bevrijding van Izjoem en Lyman.

Zijn vader Oleg is een kolonel bij pro-Russische rebellen. Oleg komt uit het Russischsprekende Donetsk, was beroepsmilitair en verhuisde naar Rusland op zoek naar een beter leven. “De Russische propaganda kreeg steeds meer vat op hem,” zegt Artur. “Ik dacht dat hij daar te slim voor was. Maar ik zag het verkeerd.” Aangelokt door de hoge betaling meldde Oleg zich bij de pro-Russische militie, terwijl zoon Artur juist de kant van Oekraïne koos.

Per sociale media communiceren ze af en toe met elkaar.

‘Neem de wapens niet op. We hebben Kiev in een paar dagen,’ schreef vader Oleg aan het begin van de oorlog.

Zoon Artur sloeg dat advies in de wind en meldde zich bij het Oekraïense leger. Begin maart stuurde hij zijn vader een video uit Kiev. ‘Er is hier geen Rus te bekennen. Waar zijn jullie nu?’

‘Wacht maar af,’ antwoordde zijn vader.

Nu de rollen op het slagveld zijn omgedraaid is de toon van vader Oleg iets veranderd: ‘Je bent toch mijn zoon. Ik wil het beste voor jou. Wees gelukkig en blijf gezond.’

“Ik denk niet dat ik hem kan doodschieten, mochten we oog in oog komen,” zegt Artur. “Hij blijft toch mijn vader. Maar ik vind wel dat hij zijn straf niet mag ontlopen. Mijn vader heeft onze familie en zijn land verraden.”

En zo vecht Poetin niet alleen een uitzichtloze oorlog, hij vernietigt ook het laatste restje sociale cohesie in de gecompliceerde (familie)verhoudingen tussen Oekraïners en Russen.

Derk Sauer is uitgever van The Moscow Times en columnist bij Het Parool. Hij is ook ­oprichter van de Russische krant Vedomosti en oud-uitgever van RBK Gazeta.