Zelfs specialisten kunnen de brexit niet meer uitleggen

Eén van de Cruijffiaanse stellingen van Holman luidt: Iets wat zelfs door specialisten niet meer is uit te leggen, bevat een fout.

Een avondje BBC – wat een heerlijke nieuwsprogramma’s, interviewers en talkshows – levert op dat ik verschillende keren diverse specialisten over de brexit heb horen zeggen: “Ik durf niet te zeggen hoe dit afloopt”; “Ik durf hier geen uitspraken meer over te doen”; “We weten niet precies hoe Europa en Ierland hierop gaan reageren”; “Het spijt me, ook ik kan dit niet meer uitleggen.”

Mijn kennissen uit Londen die hier met hun (schoon-)ouders zijn, willen met mij niet over de brexit spreken. (“Het heeft al een scheuring in de familie teweeggebracht, dus hebben we besloten het onderwerp te laten rusten.”) Maar dat gaat natuurlijk niet, alsof er een wens bestaat de bloeddruk snel omhoog te ­krijgen.

Het is vreemd om een ouder Engels echtpaar – mijn leeftijd – in mijn huis te horen kibbelen over Boris Johnson, Dominic Cummings (politieke strateeg van Johnson) en de haat tegenover de rest van Europa, met name tegenover Duitsland en Frankrijk. (Terzijde: kijk op Netflix naar Brexit: The Uncivil War met Benedict Cumberbatch als Dominic Cummings en u begrijpt alles een stuk beter.)

Voor ons Europeanen zitten in dit binnenlands Britse conflict vele tegenstrijdigheden. Het gaat ons aan, maar we kunnen niets doen. Het zou nadelig voor ons kunnen zijn, maar ons ook vele voordelen kunnen opleveren (Britse bedrijven die naar Nederland komen).

De Cruijffiaanse waarheid: ‘Ieder nadeel heb z’n voordeel,’ merk je bij uitstek in de problematiek rond de brexit. Zelfs al zouden wij ons ermee willen bemoeien, het is onmogelijk.

De familie is op doorreis naar Parijs, en ik vertelde ze over de ‘yellow vests.’ Ze weten er wel iets van (The Guardian- en Times-lezers) maar niet zo veel. Het interesseert ze ook niet echt. Maar ze pikken wel op dat er onvrede is en duiden die als een uiting van onvrede in heel Europa.

“En dat komt door de EU!”

“Ach, doe niet zo belachelijk en stel je niet aan. Behave!”

Ze schamen zich over wat er in Engeland gebeurt.

Schaamte onthult een zwakheid die aan het licht komt. Misschien is er een morele regel overtreden, of heb je domweg iets gedaan wat fout is, of voel je je incompetent waar competentie is vereist. Het brengt in elk geval aan het licht dat er ergens iets fout zit.

