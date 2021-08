Zelfs in klotezaakjes beginnen togadragers anonimiteit te claimen

Wij van ­de media verzwijgen in onze berichtgeving al bijna twee jaar de namen van rechters en officieren van justitie in zaken die ook maar enige link hebben met de beweerde criminele organisatie van Ridouan Taghi. Aanleiding was de vreselijke moord in 2019 op advocaat Derk Wiersum van kroongetuige Nabil B.

Dat weglaten van die namen bedachten we niet zelf, dat doen we op klemmend verzoek van het Openbaar Ministerie en rechtbanken. (Er was al eens een rechtbankvoorzitter die ons verbóód namen te noemen, maar dat beschouw ik maar als een verspreking.)

Vooropgesteld: het is afschuwelijk dat aanklagers en rechters vrezen voor hun leven vanwege het werk dat ze doen. Het is weerzinwekkend dat sommige magistraten al een hele tijd in zware beveiliging leven.

Toch wil ik maar tijdelijk meedoen aan dat anonimiseren.

Omdat het niet past in onze vrije rechtspraak, in onze volwassen, trotse rechtsstaat. Vooral ook omdat het onzin is. Schijnveiligheid. Alle procesdeelnemers, juist óók de verdachten en hun entourage, weten met wie ze te maken hebben. Iedereen verschijnt in de rechtszaal, ik noem wat. Ondertussen straal je als rechter of aanklager onbedoeld uit niet te durven staan voor je zaak. Zelfs in klotezaakjes (excusez le mot) beginnen togadragers anonimiteit te claimen.

Terwijl het, sorry voor het gezwollen taalgebruik, júist nu van het grootste belang is te tonen van wie de rechtsstaat is. Juist na de moorden op misdaadblogger Martin Kok (eind 2016), de moord op de onschuldige broer van de kroongetuige Reduan B. (maart 2018), de moord op Derk Wiersum, de advocaat van die kroongetuige, de aanslagen op mediaredacties, de moord op Peter R. de Vries laatst en de noodzakelijke zware beveiliging van magistraten, advocaten en journalisten vanaf 2017 (mijzelf incluis).

Mij heeft het behalve gedoe vooral krediet opgeleverd dat ik al mijn artikelen, altijd, onderteken. Dat zal ik blijven doen. Omdat ik sta voor wat ik schrijf, en daar op ben aan te spreken.

Toen ik in Amsterdam eens de verzamelde lokale officieren van justitie toesprak, werd me tegengeworpen dat ík toch niet mag bepalen wie ik door naamsvermelding ‘expose’ (of, straats gezegd, ‘in de schiettent hang’). Daar gaat het niet om. Iedereen die we citeren in Het Parool, citeren we bij sterke voorkeur met naam, tenzij er een heel goede reden is dat niet te doen. Bij autoriteiten ligt de lat wat anonimiteit betreft extra hoog.

Recht je rug, voor de goede zaak.

Laat ik besluiten met de reactie van een geliefde rechtbanktekenaar op het verzoek om procesdeelnemers niet al te herkenbaar te tekenen: “Gaat u ook halfbakken rekwireren of vonnis wijzen?!”

Deze collega heeft vaker gelijk, maar zeker hier en nu.

Paul Vugts schrijft elke vrijdag over zijn werk als misdaadverslaggever.

Reageren? paul@parool.nl.