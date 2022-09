Zelfs als het mijn koningin wél was geweest, had ik niet gekeken: het is allemaal show

“Heb jij de begrafenis gezien?”

“Nee.”

“Nee? Waarom niet.”

“Waarom moet ik naar een begrafenis kijken van iemand die ik niet ken en die mijn koningin niet is. Zelfs als het mijn koningin wél was geweest, had ik niet gekeken.”

“Hè bah. Wat ben je toch bah.”

“Bah?”

“Je maakt er meteen weer iets principieels en politieks van. Zo’n begrafenis is toch heel bijzonder. Het is een bijzondere gebeurtenis.”

“Bijzonder?”

“Ja, de begrafenis is een historische gebeurtenis. Dat zegt iedereen. Historisch.”

“Wat bedoel je daarmee?”

“Belangrijk in de geschiedenis.”

“Ik vind wat er in de Oekraïne gebeurt belangrijk in de geschiedenis. De massagraven die men heeft ontdekt waar ze Oekraïners hebben ontdekt die geboeid waren toen ze werden neergeschoten. Dat zijn gigantische misdaden. Dat vind ik historisch. Ik eer liever die doden dan zo’n Queen.”

“Jezus... Deze mentaliteit, deze houding, jij belichaamt precies weer wat er is mis in ons land. Een groot algemeen cha­g­rijn. Alles naargeestig interpreteren. Dit is het tijdperk van de Hollandse Haat.”

“Ik vind inderdaad alles rond die Queen onderhand een vorm van massahysterie. Uren en uren kijken naar een begrafenis. Alsof men hier in Nederland ook zo’n begrafenis wil! Amalia wordt bedreigd, Rutte wordt bedreigd. Ik vind dat erg en eng, maar het lijkt wel of dat jullie niets doet. Dat een prinses en een minister-president zo bedreigd worden, is pas historisch.”

“Je overdrijft zo.”

“Nee die begrafenis van die Queen is niet overdreven... Allemachtig wat een gedoe. Al een week wordt daarover gesproken. Het is een week wereldnieuws. Omdat iemand van ouderdom is gestorven. Het is allemaal show, allemaal toneelspel, allemaal nep.”

“Nep?”

“Ja, nep. Hoeveel mensen gaan er niet van ouderdom dood? Wat is het nieuws?”

“Het is een koningin die zeventig jaar geregeerd heeft.”

“Een koningin zonder politieke macht. Een blindedarm die soms kan ontsteken, maar verder geen nut heeft.”

“Waarom toch die haat?”

“Ik haat niet. Ik vind het niks. De wijze waarop jullie genieten van rouw heeft ook iets ziekelijks. We zijn het vermogen om werkelijk te rouwen verleerd. We rouwen uit vermaak. Verdriet als kermisattractie. Daarom rouwen we als er nota bene in Engeland een vorstin is gestorven en we lekker voor de tv kunnen snotteren met thee en cake zodat we ons ook een beetje Engels kunnen voelen.”

“Kijk jij dan lekker naar een stel ouden van dagen die hun energierekening niet kunnen betalen.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

