Zelenski’s toespraak was slim en ontroerend, maar ook onverstaanbaar

Was de toespraak van Zelenski indrukwekkend?

Ik merkte dat ik hem graag indrukwekkend wilde vinden.

Maar hij werd iets te veel opgepijpt. Soms had ik zelfs het gevoel dat het applaus op de verkeerde momenten viel – en zijn Engels was onverstaanbaar.

Slim en ontroerend was zijn toespraak wel.

Slim was dat Zelenksi betoogde dat Oekraïne al één overwinning op de Russen had behaald; de strijd om de harten van de mensen. Slim was ook dat hij zei: “Your money is not charity. It’s an investment in the global security and democracy that we handle in the most responsible way.”

Ontroerend (en toch enigszins indrukwekkend) was zijn beschrijving van Kerstmis (dat daar eigenlijk pas in januari wordt gevierd, zo meldde lezer Peter Doorn). “Over twee dagen vieren we Kerstmis. Verlicht door kaarsen. Niet omdat het romantischer is. Maar omdat er geen elektriciteit is. Miljoenen Oekraïners hebben dan verwarming noch stromend water. (…) Maar we klagen niet. We geven geen oordeel over wier leven gemakkelijker is. Jullie welbehagen is het product van jullie nationale veiligheid – het resultaat van jullie strijd voor onafhankelijkheid en jullie vele overwinningen.”

Poetin hield afgelopen week ook een toespraak waar ik slechts enkele stukjes van heb gezien. Steeds dacht ik: “Ja hoor, zal wel.”

Ook hij lijkt tot de conclusie gekomen dat de oorlog lang kan duren. Met andere woorden: we gooien er nog vijftig- tot honderdduizend doden tegenaan. Alles volgens de gedachte: wij hebben meer mensen dan zij, dus uiteindelijk moeten ze verliezen.

Hij zou gelijk kunnen krijgen.

Het verhaal gaat dat oude Oekraïense vrouwen de zaden van zonnebloemen in de borstzakken van de Russische soldaten stoppen als die hun dorp bezetten. En dan zeggen ze: “Als je sterft kan er tenminste nog iets moois uit je groeien.”

Een mooie vorm van bitter protest.

Als Poetin gelijk krijgt, zal mettertijd de productie van zonnebloemolie uit Oekraïne toenemen.

De Russische kranten hebben donderdag alles gedaan om de toespraak van Zelenski voor te stellen als een bevestiging dat er een samenzwering is tussen Amerika en Oekraïne en dat Amerika in feite in oorlog is met Rusland. Aan die berichtgeving voel je de dubbelzinnigheid van de oorlog die kouder en kouder wordt. Ook dreigde Poetin weer met nucleair geweld.

De mens lijkt er eer in te stellen zichzelf te vernietigen. Is ‘eer’ werkelijk belangrijker dan leven? God mag straks uitkijken over de zonnebloemvelden. Als Hij goed kijkt, leest Hij op elke strengel: ‘Tevergeefs.’

