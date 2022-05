Zelenski heeft humor. Dat was zijn vak. Poetin was KGB-agent. Die arresteerde mensen met humor.

De speech van Poetin was zoals zijn leger vecht: ongeïnspireerd.

Er werd gebogen voor de helden uit de Tweede Wereldoorlog, Amerika en de Navo waren de duivels en je merkte wel dat hij het volk wilde verbinden (wat ook wel gelukt zal zijn), maar het land dat de grootste schrijvers ter wereld had voortgebracht, haalde zijn zinnen uit een klein broodtrommeltje.

O ja, uit dat broodtrommeltje kwam ook dat het Westen Rusland had willen binnenvallen... Een opmerking die meteen stukviel door de geringe overtuigingskracht.

Of je nu luisterde naar de analytici van CNN of de BBC, de NOS of RTL, ze leken blij dat er niet werd ‘gemobiliseerd’, dat er niet werd ‘geëscaleerd’, al werd er ook niet gedeëscaleerd.

We hadden ook allemaal nauwgezet gekeken naar Poetin. Had hij rare trekjes, was zijn gezicht dikker geworden, konden we iets merken van zijn geheimzinnige ‘ziekte?’ Eerlijk gezegd: ik zag niets. Een man die wat ouder was geworden, met een jasje dat vijf jaar geleden uit de Suitsupply had kunnen komen En bijna tien seconden nadat Poetin was begonnen te oreren las ik al dat opperbevelhebber Gerasimov niet te zien was. Gedood? Gewond? En wat betekent dat? Ach, ook niet veel. Rusland heeft duizenden generaals en dat zijn net zulke baantjesjagers als de onze. Een promotie heb je zo te pakken en medailles drukken ze daar als roebels.

Wat je merkt, is dat Zelenski een groter retorisch talent heeft. Betere tekstschrijvers? Een voorbeeld. Aan het eind van zijn toespraak over de Tweede Wereldoorlog zegt hij: “Dit jaar zeggen en horen wij op een andere manier ‘dat nooit meer.’ Die woorden klinken pijnlijk en wreed, zo zonder uitroepteken maar met een vraagteken.” Door zijn ervaring op het toneel kan hij een tekst in ieder geval beter brengen dan Poetin.

Rusland en Oekraïne verwijten elkaar nazi’s te zijn. Ik denk in alle bescheidenheid dat die beschuldiging eveneens een strategische fout was van Poetin. Ja, er zijn nazi’s in Oekraïne, maar het is echt een minderheid, en Zelenski heeft niet zo’n nazistische, mystieke ideologie zoals Poetin in dat nauwelijks leesbare essay heeft beschreven.

Poetin is oud, moe, achterdochtig, Zelenski is jong, veerkrachtig, open. Zelenski heeft humor. Dat was zijn vak. Poetin was KGB-agent. Die arresteerde mensen met humor.

‘En, hoe vonden jullie mijn toespraak vandaag?’

De generaals zijn z’n vrienden. Van een paar heeft hij al afscheid moeten nemen.

‘Fantastisch,’ zullen ze bibberend zeggen.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

