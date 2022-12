Zelden zie ik beroemdheden zich zó uitspreken als over de vermeende link tussen Balenciaga en QAnon

In Rusland krijg je tegenwoordig een boete tot 80.000 euro als je homoseksualiteit bespreekt en in Indonesië riskeer je celstraf als je voor het huwelijk de liefde bedrijft. In Iran heerst veel spanning en onzekerheid, omdat niemand weet wat de president gaat doen nadat hij beloofd heeft de morele politie van Iran te ‘herzien’. Is het een manier om de demonstranten van de straat te halen en blij te maken met een dode mus, of gaat hij de verplichte bedekking écht afschaffen en het bloedvergieten stoppen?

We weten het niet. Het zijn geen hoopvolle tijden voor de progressieven; de moed zakt je soms in de schoenen.

Maar gelukkig waren veel BN’ers op Instagram bezig met een ander heel groot en wereldwijd probleem: het Spaanse modemerk Balenciaga. Er gingen eigenaardige beschuldigingen de wereld over: dat het merk pedofilie en seksualisering van kinderen zou promoten. Dat zou blijken uit een campagne genaamd ‘Gift shop’ van 16 november waarin kinderen te zien zijn die handtassen in de vorm van teddyberen met ‘bondagekleding’ en ‘sm-kleding’ vasthouden.

Deze woorden werden klakkeloos op elke serieuze nieuwssite overgenomen: dat het seksuele kleding zou zijn, wat de teddybeer op de foto aan had. Als je goed naar de advertentie kijkt, zie je gewoon een soort punkoutfit. De teddybeer heeft een soort visnetje aan, een ketting om en leren bandjes om de poten. De kinderen op de foto hebben normale kleding aan en ook de andere attributen die op tafel liggen, hebben niets met seks te maken.

De Kardashians hebben verklaard de samenwerking met dit merk te stoppen. Ik kijk naar de Instagrampagina van stichting Free a girl, die strijdt tegen seksuele uitbuiting van meisjes, en ik lees de reacties onder de post over Balenciaga. Daar zie ik de ene na de andere bekendheid reageren met ‘bi-zar!’, ‘walgelijk!’, ‘ziekelijk!’ en ‘meteen boycotten!’.

Maar er staan ook reacties als: ‘Tja, misschien gaat men nu eindelijk beseffen dat de elite bestaat uit duivelse pedo’s, of hebben jullie nog steeds stront in jullie ogen?!’ En: ‘Stelletje reptielen, ze doen het in your face, en de blinde meerderheid blijft dit verheerlijken!’

Het woord reptielen is opvallend, omdat het verwijst naar een complottheorie van antisemiet David Icke, die het woord reptielen gebruikt voor almachtige kwaadaardige Joden. Het was ook het woord waarmee politicus Thierry Baudet kort geleden velen verontwaardigde.

Die duivelse pedo’s verwijzen naar een andere complottheorie: QAnon. Die theorie komt erop neer dat politici en machthebbers stiekem allemaal kindermisbruikers en duivelaanbidders zijn. Verhalen over deze pedo-elite staan niet alleen op obscure internetfora, maar komen ook op rechtse media als Fox News en in The New York Post.

Ook bekendheden in binnen- en buitenland zie ik hun mening delen over de vermeende link tussen Balenciaga en QAnon. De passie waarmee ze hierover spreken is voor mij verbazingwekkend; zelden zie ik beroemdheden zich zó uitspreken tegen allerlei misstanden in de wereld.

Ware het niet dat dit helemaal geen misstand is. Eerder een groot misverstand. The New York Times kwam met een uitgebreid artikel om uit te leggen waarom deze controverse niet gestoeld is op feiten.

Ik vind het ‘bi-zar’ hoe zoiets doms zoveel mensen zo boos maakt. En andere belangrijke zaken in de wereld niet.

Lale Gül schrijft elke week een column voor Het Parool. Lees al haar columns hier terug.

