‘Ik heb eens over de maatschappij nagedacht en ik weet nu: het moet anders.”

“Inderdaad. We hebben ­feminieme krachten nodig.”

“Wat u zegt: we leven in een transitietijd.”

“Ik ben er werkelijk van overtuigd: we moeten nu onze verantwoordelijkheid nemen.”

“Zeker. Aan alles voel je dat er verandering op til is.”

“Ik heb geanalyseerd: de oude bestuursstijl is uit, we moeten naar een nieuwe bestuursstijl.”

“Dat zegt u heel mooi. De afstand tussen het volk en het leiderschap is te groot geworden.”

“Volkomen waar. We moeten uitgaan van de inhoud! Dat is wat ik de hele tijd zeg. ­Zonder inhoud, is er leegte.”

“Mag ik hieraan toevoegen: het hele democratische bestel moet op de schop. De democratie ligt op z’n gat, mijnheer.”

“En waar ik ook achter ben gekomen, is dit: als we zo doorgaan, vernietigen we de aarde.”

“Goed gezien: we moeten het niet doen voor ons, maar voor onze kleinkinderen.”

“Het is niet vijf voor twaalf, het is vijf óver twaalf.”

“Precies! Precies! Het is vijf over twaalf zomertijd! Er moet een groot deltaplan wonen komen! Ik noem het woord: duurzaamheid!”

“Uw prachtige woorden en mijn gedachten maken me zo activistisch. Meer aandacht voor zorg, onderwijs en klimaat. Dat is mijn motto. En geen kapitalisme!”

“En het is ook of men blind is voor de cybercriminaliteit.”

“Men loopt met oogkleppen op. En we ­worden geleid door de grote techbedrijven. Die moeten aan banden worden gelegd. Wij bepalen wat wij willen.”

“En wat we zeker ook niet moeten nalaten, is consuminderen!”

“Consuminderen. Natuurlijk! Weg met het Amerikanisme en de Chinese uitbuitingen.”

“En de kinderhandjes die onze kleren maken.”

“En we moeten alle banden met Rusland en de Arabische wereld verbreken!”

“Nog even over China. Ik hoor u niet over de Oeigoeren. Zullen we daar ook even een fel statement tegen maken?”

“Uiteraard. Trouwens, wat doen we eigenlijk met dat Black Lives Matter? Dat moeten we voor in het bewustzijn houden. Iedereen discrimineert maar.”

“Ja, vreselijk. Een kleine toevoeging: mag de hele lhbtq-gemeenschap nou eens eindelijk gezien worden als normaal, ja?”

“Heel belangrijk wat u daar zegt. Laten we in godsnaam een open hart hebben voor vluchtelingen en asielzoekers. We moeten daar iets aan doen! Ik zeg: mensenrechten!”

“Zeker. We moeten nadenken over de vraag: in wat voor land willen we leven?”

“Daar wordt te weinig over nagedacht.”

