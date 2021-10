‘Zeg, schele Chinees, ga eens rennen met die luie koeliepootjes van je,’ riep hij

Ik heb per ongeluk wel eens een turnwedstrijd op televisie gezien. Heel knap zoals die jongens en meisjes rondjes om een rekstok konden draaien.

Nu was er in die turnwereld sprake van misstanden. Daar heb ik meer over gelezen dan ik ooit de spreidstand op een evenwichtsbalk heb gezien. Trainers vernederden hun pupillen en sommigen konden met hun fikken niet uit de turnpakjes blijven.

De turnbond heeft hiervoor excuses aangeboden, maar, o jee, wat blijkt? Overal in de topsport is sprake van ongewenst gedrag van trainers en coaches en dat gaat het bureau Verinorm nu onderzoeken. Dat doen ze middels enquêtes. Anoniem. En dus heb ik mezelf ook anoniem een enquête afgenomen.

“Toen jij trainde, ben jij toen wel eens vernederd door de coach?”

“Jawel, enquêteur. ‘Zeg, kun je ook rennen, slappe pik?!’ schreeuwde de coach. Als je dat dertig, veertig keer hoort, dan durf je je niet meer te bewegen.”

“En ben je ook wel eens door je trainer gediscrimineerd tijdens je sportbeoefening.”

“Zeker, enquêteur. ‘Zeg, schele Chinees, kun je dan helemaal niks goed? Ga eens rennen met die luie koeliepootjes van je,’ riep hij. Als je dat elke training weer hoort, gaat je dat niet in je koude kleren zitten.”

“En werd de trainer wel eens fysiek?”

“Jawel, enquêteur. Drie tot vier keer per training gaf hij mij een schop onder m’n hol. Daar heb ik heel veel blauwe plekken van gehad.”

“En seksuele toenaderingen?”

“Eerlijk gezegd, heb ik daar tot mijn zestigste geen last van gehad, enquêteur. Op de sportschool is er nadien tot twee keer toe een oude advocaat naar me toe gekomen en die zei: ‘Voor je leeftijd heb je nog steeds een lekker kontje.’ Zoiets is heel bedreigend. Vooral als je, zoals ik, nog steeds naar je identiteit zoekt.”

Als ik mijn eigen antwoorden op de vragen nog eens teruglees, heb toch het gevoel dat ik op tijd het verziekte sportklimaat heb verlaten voordat ik nog meer schade zou oplopen.

Ik wil maar zeggen: altijd en eeuwig zullen jonge meisjes en jongens keihard worden aangepakt. Ze zullen vernederd worden en tot huilens toe worden gedrild. Is dat goed? Voor sommigen wel, voor anderen niet.

Seksueel geknoei met jongens en meisjes is walgelijk. Maar tot welke leeftijd? Ik heb docenten op leerlingen verliefd zien worden, en hoogleraren op studenten.

Ethisch of niet, ik was daarop jaloers en ik wilde dat ook.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker.

