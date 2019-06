‘Zeg rondleider. Wat weet jij eigenlijk over slavernij?’

“En dan sluit ik hierbij de rondleiding af in het Slavernij-museum. Ik hoop dat u er iets van heb opgestoken en ik dank u voor uw aandacht. Zijn er nog vragen?”

“Ja, ik heb gehoord dat er ook witte mensen slaaf zijn gemaakt door mensen met een oriëntaalse achtergrond…”

“Eh… de uitgang is daar, volgt u de borden met de pijlen en dan komt u ook nog langs onze boekwinkel…”

“Mijnheer, mijnheer… Hoe zit het eigenlijk met de Japanners die de Nederlanders en de Engelsen in de Tweede Wereld­oorlog hebben laten werken aan de Birmaspoorlijn?”

“We hebben nog geen ansichtkaarten, maar als u zo vriendelijk zou willen zijn, moedigt u dan uw vrienden en vriendinnen aan om ons een bezoek te brengen.”

“Mijnheer de rondleider… Is het ook niet zo dat de Chinezen hun eigen mensen uitbuiten en als slaaf gebruiken? Net als de Engelsen dat in Zuid-Afrika en in India deden? En de Nederlanders in Indonesië?”

“Zoals u begrijpt, heeft een museum als dit nog veel geld nodig en een kleine gift zouden wij zeer op prijs stellen.”

“Maar mijnheer de rondleider, nog even… Verdedigt het liberalisme niet de hele loonslavernij? Ik ben marxist en…”

“Ik moet u helaas naar de uitgang drijven, dames en heren, want de volgende groep komt er alweer aan.”

“Mijnheer, noemt u mij eens één marxistische staat waar geen slaven waren, zeg… Daar zie ik hier trouwens niets van in dit museum…”

“Ik zal zelf voor u wel even de deur opendoen, en u moet nu echt weg, want… anders… nou, u moet echt weg.”

“Wacht even… Ik hoor tegenwoordig spreken over een slavenmoraal. Een slaven­moraal… Daar zie ik ook niets van in dit museum. Een portret van Nietzsche misstaat nooit.”

“Eh… er zijn hier in Amsterdam nog vele musea om te bezoeken…. Kent u bijvoorbeeld het Scheepvaartmuseum, daar ziet u de schepen die in de VOC-tijd… Ik bedoel, hier vlakbij, is het Rijksmuseum… Rembrandt… Heel mooi, ­bedoel ik…”

“U bedoelt dat schilderij van die twee… Moren. Dat hangt in het Mauritshuis, mijnheer de rondleider.”

“Nee, ik bedoel, ik bedoel… het portret van een ne… Afrikaanse man door de Haarlemmer Jan Mostaert… Erg mooi. Uit 1525… Maar u moet nu toch echt allemaal naar de uitgang.”

“Zeg rondleider. Wat weet jij eigenlijk over slavernij? Heb jij wel een slavernijverleden?”

“Wij allemaal toch?”

Theodor Holman(1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl