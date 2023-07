Ze zijn niet weg, de kinderen van Rutte

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.

Eén keer ontmoette ik hem. Het was jaren geleden bij het Correspondents’ Dinner, een uit Amerika overgeheveld evenement waarbij de minister-­president de pers zou toespreken met grapjes, bij voorkeur ten koste van zichzelf. Het was een merkwaardige avond waarin het journaille vergeefs poogde met geknepen kelen van te nauwe stropdassen de gebruikelijke nonchalance uit te stralen.

Slechts één man lukte dit wel. Zwierig als Hans Klok met wapperhaar (ik meende haast een windmachine in de coulissen te ontwaren) dook hij op aan tafels, priemde zijn wijsvinger als een toverstok recht vooruit en keek de betreffende journalist net lang genoeg aan dat diegene het gevoel had hoogstpersoonlijk te zijn toegesproken. “Heeeeeeej, hoooooi.” Het was hal­lucinant, het gemak waarmee hij door de zaal dartelde. Zijn joviale vingerbeweging ben ik De Rutte gaan noemen.

Slechts één keer ontmoette ik hem. Maar talloze keren ontmoette ik hén.

Ik ontmoette hen toen ik Ghena zag, het meisje dat ver na kinderbedtijd aanschoof bij Op1. Omdat haar verhaal, hoe ze zes keer verkaste van asielzoekerscentrum, eenieder met een moreel kompas pijn deed. Assen, Arnhem, Wageningen, Grave en Nijmegen had ze al gehad. Nu kwam Katwijk aan Zee. Weer een nieuwe school, weer afscheid van vriendinnen, weer een ander slaapkamertje. Het enige dat almaar hetzelfde bleef was de onzekerheid. Mag ik blijven?

Ik ontmoette hen ook in Yessin, een jongen die jaren niet bij zijn moeder woonde. Hij was zes en kon het woord ‘toeslagen’ nog niet eens schrijven, terwijl zijn ma omkwam in de rekeningen. Ze maakte bezwaar, niemand luisterde. Yessin is inmiddels eindelijk weer thuis, maar raakt nog steeds in paniek als de deurbel gaat.

En ik ontmoette hen in Veerle van veertien die nog geen dertig kilo weegt. Een meisje dat langzaam verdwijnt omdat de anorexia haar opvreet. Geen instelling heeft plek. De wachtlijst is eindeloos.

Valt dit hem aan te rekenen, de man van De Rutte, die zwierige beweging, de verplaatsing van lucht, het niets zeggen en tegelijkertijd de mensen het gevoel geven dat je het allemaal in de klauwen hebt?

Er klonken deze week loftuitingen na zijn vertrek en heus niet onterecht. Het pappen, nathouden, dealtjes maken en de boel lijmen heeft Nederland heus wat goeds gebracht. Maar ook ellende. En dat hij vanwege een machtspolitiek spel vertrekt, voelt cynisch en akelig.

Want ze zijn niet weg, de kinderen van Rutte. Zij zijn slachtoffers van bikkelhard beleid: de toeslagenramp, de GGZ-ontmanteling en op het laatst de oorlogskinderendiscussie die de MP als aanleiding gebruikte om het kabinet de nek om te draaien.

En dus staat de man met de wervel­moves slechts één ding te doen. Hij is voorlopig demissionair, het zal onge­twijfeld een tijd duren voor zijn opvolger het Torentje bezet. Dus zeg ik: Mark, je hebt nog even. Pak je moment. Neem je windmachine en je wapperhaar en draai je naar hen om. Kijk ze aan, begroet ze, al is het maar met je befaamde “Heeeeeeej, hoooooi.”

Maar vooral: zie ze. Zie ze eindelijk echt. Want dit zijn de kinderen. De kin­deren van jouw rekening.

