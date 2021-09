Haar vader was enige tijd geleden ziek geworden. Niks ernstig, maar hij wilde niet alleen thuis zijn. Er was geen andere familie waar hij terechtkon, dus gaf ze hem toestemming om op haar bank te slapen, totdat hij was hersteld.

Ze deed uit kostenbesparing nooit de verwarming aan. Haar vader had het koud en vroeg of de verwarming toch aan mocht. Dat kon, maar dan moest hij haar hiervoor wel betalen.

Ze vertelde me dit terwijl ze met een joint in de hand in de deuropening van haar vaders appartement stond.

Hij was onopgemerkt in huis overleden en had enige tijd op de woonkamervloer gelegen. Ze was zichtbaar verheugd met zijn overlijden, want haar vader had een flinke erfenis nagelaten. Het was meer dan voldoende om de rest van haar leven op te kunnen teren.

Toen mijn collega een bebloede portemonnee op de vloer aantrof, haastte ze zich naar binnen en graaide deze uit zijn handen. Zowel de portemonnee als de inhoud zat onder het bloed en de vlees­maden. “Moeten we die niet voor u schoonmaken?” vroeg mijn collega haar. Ze twijfelde even, maar stemde toch toe.

Vervolgens vonden we een kunstgebit met een gouden tand. Wederom stormde ze op ons af. Het kunstgebit kon volgens haar nog ‘aanzienlijke’ waarde hebben vanwege het goud. Ook die nam ze direct uit onze handen.

Terwijl dit alles zich voor mijn ogen afspeelde was ik, op zijn zachtst gezegd, verbaasd. Pas op de terugweg begon ik medelijden met haar te voelen. Waar zij op afstormde was namelijk niet geld, maar geluk.

We worden gebombardeerd met allerlei trainingen om financieel onafhankelijk te worden. Veel geld hebben is belangrijker dan ooit tevoren. Want, zo wordt ons verteld, veel geld brengt automatisch vrijheid met zich mee.

Maar waarom willen we zo graag vrij zijn? Daar kunnen verschillende redenen voor zijn, maar wie doorvraagt, zal uiteindelijk meestal hetzelfde horen: “Ik wil gewoon gelukkig zijn.”

Christina Onassis ontving in de jaren zeventig een enorme erfenis van haar overleden vader, scheepsmagnaat Aristoteles. Een journalist vroeg haar eens: “Je bent de rijkste vrouw op aarde. Je moet vast ook de gelukkigste persoon ter wereld zijn?” Haar antwoord: “Ik ben het meest gekweld.”

Klopt het dan toch dat alles te koop is, behalve geluk?

