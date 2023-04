“Hoeveel zij?”

“Vijf.”

“Vijf? Valt tegen. En wij?”

“Iedereen is er nog.”

“Mooi.”

De commandant was tevreden.

De soldaten waren moe. Ze hadden hard gevochten. Om hen heen werden de gewonden verzorgd en de doden weggebracht.

“Ze waren dronken,” zei een jonge soldaat.

“Hoezo?”

“Ik hoorde het. Ze zongen.”

“Ze zongen?”

“Ja... Ze zongen... Zingend de dood in... Of ze het wisten.”

“Wat zongen ze?”

“Mijn kleine huisje... Mijn kleine huisje...” Hij zong de eerste regel.

“Hou je kop! Ik wil het niet horen!” zei de commandant.

Ze kenden het liedje allemaal. Het was een kinderliedje over een kabouter die in zijn kleine huisje was toen er een beer kwam. Die beer wilde naar binnen. Maar dat mocht niet van de kabouter.

“Waarom zongen ze dat liedje?”

“Omdat ze dronken waren. Dat zei ik toch?”

“Maar waarom dat liedje?”

De jonge soldaat dacht na. Ze dachten allemaal na. Toen zei iemand: “Die beer wil honing. En die kabouter geeft hem wat honing. Misschien wilde...”

“Ach, gelul.”

Ze gingen op hun matrasje liggen.

Het kinderliedje zat nu in hun hoofd. En bleef daar.

Opeens zei de jonge jongen: “Ze waren starnakel. In hun tank lagen wel tien vodkaflessen.”

“Heb je de volle er wel uitgehaald, kameraad?”

Er werd gelachen.

Weer was er een stilte, maar niemand kon slapen. De gevechten gingen in hun geest nog door.

“Ik ken ook alleen wat stomme kinderliedjes en wat psalmen,” zei de jonge soldaat.

“Hou je bek. Rust uit.”

In de verte hoorden ze het wapengekletter. Het was vandaag onrustig.

“Waarom gaf die klotekabouter die stomme beer een kommetje honing?” vroeg de jonge soldaat.

“Die kutkabouter wilde geen problemen met die teringbeer!”

“Dat is toch verstandig van die kabouter?”

“Ja.... Wat zit je toch? Ga slapen!”

De jonge soldaat ging rechtop zitten. Hij had die vijand een kort moment horen zingen. Zo dichtbij waren ze. Hij had precies één regel gehoord en toen had hij geschoten. Er bleef niets van de tank over en hij wist dat ze allemaal dood waren.

Het was alsof hij naar zichzelf zat te luisteren. Maar hij zei niets. Hij zong. Hij zong dat stomme lied steeds in z’n kop. Steeds die ene regel. “Mijn kleine huisje...”

Waren wij de beer of de kabouter, vroeg hij zich af.

Er kwam geen antwoord. Dat hinderde hem.

“Als die klootzakken niet gedronken hadden...”

Hij zou morgen om oordoppen vragen.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.