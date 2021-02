Ze waren op jacht naar avondklokovertreders

Het licht kwam dichterbij.



Ik hield Bep nog aangelijnd. Het was even voor elven in de avond.



Het was niet het licht van een brommer of zoiets, dat vanaf de andere kant van de fietsbrug over de A10 steeds naderbij kwam. Dit licht was intenser.

Heel even – de angst voor het onbekende vloog door me heen – dacht ik aan buitenaards leven. Licht dat me kwam halen om me mee te voeren naar een andere wereld. Ik zag waanbeelden. Ik had er geloof ik wel zin in.

Maar de hond sloeg niet aan.

Toen hoorde ik ook het geluid dat bij het licht hoorde.

Zwaar geronk. Een buitenaards voertuig op diesel?

Toch gespannen, maar ook benieuwd (je ziet dit vaak in films), wachtte ik op wat daar over de brug zou komen.

Fel licht. Het voelde of ik in de weg stond voor iets groots dat stond te gebeuren. Ik wachtte op de megafoonstem.

“Dit is de politie! Laat onmiddellijk je wapens vallen.”

Ik keek achter me. Verlaten straten, lege bankjes, ­niemand te zien.

Het licht daalde.

Het was echt de politie, zag ik. Twee agenten op ­motoren.

Traag rolden ze de brug af om vlak voor de Oosterringvaart te stoppen. Ze stonden naast elkaar. Keken elkaar even aan door de vizieren van hun helmen en sloegen toen tegelijkertijd af. De ene links het schelpenpad op, de ander rechts het schelpenpad op.

Op jacht naar avondklokovertreders.

Hadden ze deze avond een vers bonnenboekje bij zich gestoken?

Stapvoets reden ze over de paden. Bijna geruisloos, ik hoorde het knerpen van de schelpen.

Het was een mooi gezicht, een symmetrisch ballet.

Een brommertje kwam er hard over de brug tussendoor gescheurd. Een grote doos achterop.

Onverstoorbaar gleden de politiemotoren verder.

Aan het einde van de paden keerden ze. Bleven een moment staan. (In de film is dit de stilte voor de storm, voor de twee rivalen heel hard op elkaar in komen racen.) Maar even langzaam kwamen ze weer teruggereden.

Ik vond het een mooi gezicht.

Een van de agenten stuurde met een wijde boog om een man met een hond heen. Aan de ander kant gebeurde dat niet. Jammer.

Geen moment dacht ik dat hier van een enorme verspilling sprake was, (waarom was één motoragent niet genoeg?), of liet ik me populistisch meeslepen door te denken: ga boeven vangen!

Hier sprak, vanuit mijn oogpunt, een groot vertrouwen uit.

Tegelijkertijd kwamen ze bij de weg uit, en reden ze ­zonder te stoppen zij aan zij de brug weer op.

Als ik de regisseur was geweest, had ik er één zijn ­bonnenboekje laten verliezen. (Paar seconden ­inzoomen, de bonnenblaadjes die bewegen in de wind.)

Ik hield de hond aangelijnd, ze konden natuurlijk zo weer terugkomen.

Maarten Moll schrijft over dagelijkse beslommeringen in de stad. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? m.moll@parool.nl.