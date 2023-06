Ze vroeg of ik na mijn medische problemen en depressie van vorig jaar ben veranderd

Plotseling zijn daar de pulletjes. Met rechtopstaand dons zwemmen ze schrikachtig achter hun moedermeerkoet in het IJ. Soms worden ze overspoeld door golven. Gekuifde kopjes duiken onder. Het duurt een tijdje. Eindelijk komen ze schuddend boven. En trappelen moedig voorwaarts.

Waren de pulletjes er vorig jaar ook? Vast. Maar ik zag ze niet. Zoals ik toen zoveel niet zag.

Eindeloos zat ik hier, op een betonnen blok aan het water. Na een tijdje ging ik liggen, mijn wang tegen het koude steen. Ik vertelde mezelf: Voel de zon. Dat is goed. Heus, alles is goed. Maar het was niet goed. Ik kon me niet goed denken. Ik kon me niet goed voelen.

Vorige week vroeg Malou Holshuijsen, met wie ik de podcast Dit komt nooit meer goed maak, of ik na mijn medische problemen en depressie van vorig jaar ben veranderd. Mijn antwoord was: ja.

Het voelt weliswaar alsof het gaat over iemand anders als ik terugdenk aan de eindeloze uren die ik liefst met gesloten ogen doorbracht, wachtend tot de slaap me de dag door zou helpen. Maar toch bleef er een residu achter. Een residu van kwetsbaarheid.

Nee, dat is onjuist. Die gevoeligheid was er al. Ik had er alleen nooit aandacht voor. De kleine tekens die aangaven dat het niet zo lekker ging. Verdrietjes. Vermoeidheid. Kwetsuren. Ik negeerde ze. Gedreven door levenslust, stoerdoenerij, koppigheid. Werd ik daardoor uiteindelijk ziek? Geen idee. Maar dat almaar recht­lijnig doorharken hielp niet.

Lang heb ik het gefluister in mijn binnenste niet gehoord. Zo lang, dat lijf en kop schreeuwden om aandacht. Toen was het te laat. Ik had mijn eigen alarm gemist. En opeens kon ik de pulletjes niet meer zien.

Het kostte me tijd, pillen, therapie voor ik weer degene werd die ik altijd was. Ik zie mezelf weer liggen, als een foetus op die stenen, en denk: dit is een personage uit een ander leven. Maar dat klopt niet. Het is een personage uit mijn eigen leven. En iets van die persoon huist in mij. Ik ben damaged goods. Beschadigde waren.

Afgelopen weken had ik het druk, te druk. Kleine signalen dienden zich aan. Mijn ademhaling net te hoog. Een tril­ooglid. Hoekiger reageren dan normaal. Fluisteringen, dat zijn het. Zo subtiel dat je ze gemakkelijk opzijschuift. Maar voor mij is gefluister geschreeuw geworden. Ik ben eindelijk, voor het eerst ooit, voorzichtig met mezelf. En dat betekent dat ik handel als ik me gespannen, gejaagd, geprikkeld voel. Ik zet mijn schouders er niet onder. Ik zet mezelf niet aan tot meer. Ik zet niet door. Ik verzet me niet. In plaats daarvan rennen de hond en ik naar het water. Mijn billen vinden het beton. Mijn ogen zijn open.

In het water onder me is een pulletje alleen achtergebleven. De moeder verdween om een hoek. Hij heft zijn snavel naar de golven. Hij beweegt mee. Zijn ­kuifje duikt onder water. Even, heel even. Dan schudt hij zijn geschrokken kop. En trappelt door. Moedig voorwaarts.

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.

