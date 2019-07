Het islamitische Cornelis Haga Lyceum lijkt een gebouw dat is opgetrokken uit lucifers met houtrot waarop een gestolen kaartenhuis balanceert. De Inspectie nam eens een kijkje en constateerde onder meer ­financieel wanbeheer, cliëntelisme en zelfverrijking.

Het bestuur wordt ernstige nalatigheid verweten en het dient af te treden, maar dat weigert het.

Zo onderwijst men sabotage van de rechtsstaat.

Wat ik onbegrijpelijk vind, is dat de ouders dit sanctioneren. Dat ze hun kinderen op een islamitische school willen, snap ik, maar je haalt je kind toch weg van zo’n corrupte ­pedagogische broddellap waar alles mis is en waarvan de ­Inspectie zegt dat hij niet deugt?

Deze week stond in de Volkskrant dat de vrije school populairder wordt. Er was een interessante foto bij geplaatst. Ik zag 98 procent witte kinderen. Verder las ik dat de aanwas vooral te danken was aan ‘hogeropgeleide ouders’. In de onderkop bij het artikel stond ‘De Inspectie heeft zo haar bedenkingen bij de groei.’ Die kritiek: ‘Ze ziet graag dat scholen kinderen klaarstomen voor de arbeidsmarkt.’

Ik denk dat die hoogopgeleide ouders – van wie ik er een ­enkele ken – dit niet zoveel kan schelen. Dat wordt ook onderschreven door Aziza Mayo, lector op de Hogeschool Leiden: ‘Ouders op vrije scholen hebben er vertrouwen in dat hun kind zijn weg vindt in de samenleving.’ Klopt. De ­ouders die ik ken zijn keurige GroenLinksers, hun hart klopt in hun portemonnee, hun vocabulaire ontstaat elke dag na het drinken van thee getrokken van een oud-Marxistisch pamflet. Ze verdienen samen vier keer modaal en huilen bij een foto van een aangespoeld kind. Ze huilen veel. Ze vinden tranen het identiteitsbewijs van de juiste moraal.

Anders gezegd: hun mond spreekt de woorden uit: ‘Leve de islamschool.’ Maar hun ­eigen kinderen sturen ze naar een witte school van Rudolf Steiner waar in 1997 nog rassenkunde werd onderwezen.

Deze twee berichten, over de rommel op het Haga Lyceum en de toename van leerlingen op de vrije school, zeggen iets over de kloof tussen hoog- en laagopgeleide ouders en tussen wit en zwart. Die wordt groter.

Moslimouders en witte hoogopgeleide ouders willen het beste voor hun kind. Daarvoor schuiven beide groepen hun morele principes graag terzijde. Moslimouders accepteren corruptie, de hoogopgeleide GroenLinksers accepteren de overheersende witheid. De God der Hypocrisie wordt door ons allen namelijk aanbeden.

