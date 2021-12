Het wekelijkse radioprogramma heette OBA live. Ik presenteerde.

Op een dag zat in het publiek een meisje met een hoofddoek.

Na afloop wilde ze met Max Pam en mij praten. We gingen koffiedrinken. Ze stelde zich voor als Soumaya. Ze was de Soumaya van de Hofstadgroep. Haar gevangenisstraf zat er op. Ze had daar altijd naar ons geluisterd, en vooral de rubriek van Max’ ‘Ketter en Geest’ had haar doen inzien dat de Islam net zo belachelijk was als alle andere godsdiensten. Ze studeerde rechten. “Waarom draag je nog een hoofddoek?” vroeg Max. “Omdat mijn familie of kennissen misschien meekijken en dan krijg ik gedonder,” zei ze.

“Word je niet in de gaten gehouden door de AIVD?” vroeg ik.

“Zal wel,” zei ze.

Soumaya vond ik aardig. Onmiskenbaar intelligent. Het was jammer dat ik geen tijd had om langer met haar te praten.

Ze schijnt een zuster te hebben die tegenwoordig in de Tweede Kamer zit voor D66. Geert Wilders – die net als Theo van Gogh op de dodenlijst van de Hofstadgroep stond – vindt dat de AIVD hem dat had moeten vertellen. Daar heeft Wilders gelijk in. Uiteraard heeft die zuster niets te maken met de daden van Soumaya, maar je wil je wel comfortabel en zo veilig mogelijk voelen in de Tweede Kamer, zeker als je al bijna achttien jaar dagelijks wordt beveiligd. Niet alleen de AIVD, maar ook D66 had dit aan Wilders moeten vertellen.

Kan een fundamentalist eigenlijk wel deradicaliseren? Nou, niet altijd. Om te deradicaliseren heb je enige intelligentie nodig. Ikzelf meen dat al die deradicaliseringcursussen onzin zijn en niet werken. Waarom zou je deradicaliseren als je vindt dat je een mooi geloof hebt? Wanneer je een voordeel kunt halen door een ander geloof aan te nemen, zouden velen dat doen. Ik zou bijvoorbeeld best katholiek willen zijn, maar ik kan niet in God geloven. Maar ja, als het mij een voordeel zou opleveren, ga ik op de knietjes. Ik zou vermoedelijk een heel goed katholiek zijn. Daar heb ik geen cursus ‘wordt katholiek’ voor nodig.

Geradicaliseerde jongens en meisjes die in de gevangenis zitten, vervelen zich kapot en doen dan zo’n deradicaliseringscursus.

Raar eigenlijk: hoe weet je of iemand gederadicaliseerd is?

“Ik beloof het.” Of: “Zo ware helpe mij Allah almachtig.”

Soumaya schijnt gederadicaliseerd te zijn.

Ik geloof haar tot het tegendeel wordt bewezen.

Momenteel doceert ze aan de rechtenfaculteit in Leiden.

