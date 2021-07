Ze publiceren filmpjes waarin ze mij afschilderen als het kwaad der aarde met daarbij mijn adres

Tinkebell schrijft elke week een column in Het Parool. Lees al haar columns hier terug.

Ik herinner me het voorafgaande telefoontje, van Yoeri Albrecht, de directeur van de Balie: “We organiseren een bijzondere editie van het Festival van het vrije woord met een gast die jij móét ontmoeten.”

Dat die speciale gast de Deense, ernstig bedreigde cartoonist Kurt Westergaard was, werd pas een paar uur vooraf bekend. En de beveiliging rondom de Balie was extremer dan ik ooit nog ergens anders heb gezien.

Van wat de bejaarde tekenaar op het podium te vertellen had weet ik niet meer zo veel. Uiteindelijk was het vooral de tijdelijke Baliebunker waarin we met een zeer select gezelschap zaten opgesloten en het gemeenschappelijk gevoel van urgentie de vrijheid van expressie te bewaken, die grote indruk maakte. Dat, en de ontmoeting met Kurt, ná zijn optreden.

Ik had mijn boek Dearest Tinkebell, voor hem meegenomen waarin een kleine selectie haat- en dreigmails aan mij gericht (ongeveer duizend stuks) plus de informatie over de afzenders, was gepubliceerd. We spraken over veiligheid en dat je je nooit moet laten intimideren door mensen die vinden dat jij je werk als kunstenaar moet aanpassen. Wie de wereld verbeeldt, zal altijd vijanden vinden.

Ik werd op mijn schouder getikt. Het was Eberhart van der Laan. Hij had meegeluisterd en zei, als een vader: “Ik wist niet dat jij nog steeds zo ernstig bedreigd werd. Maar in míjn stad mag niemand gevaar lopen. Dus bel me alsjeblieft, dan zorg ik ervoor dat je veilig bent.”

Maar dat was niet nodig. Hij hád het al uitstekend geregeld. De politie nam de paar honderdduizend bedreigingen die ik inmiddels had ontvangen uiterst serieus en hield alles meer dan nauwlettend in de gaten. En belangrijker: mijn adres was geheim. Zelfs voor gemeenteambtenaren niet opvraagbaar en in geen enkel register te vinden. Ik was oké.

Maar dit was 2015.

Vandaag, in 2021 is Eberhart niet meer. Kurt is sinds afgelopen week ook niet meer.

En mijn adres ligt op straat.

Activisten hebben afgelopen najaar een bulk met gelekte wachtwoorden opgekocht. Zo konden ze inloggen op mijn bol.com account waar, inderdaad, mijn postadres te vinden was. Al sinds de herfst is er een groep actief met een actie die ze ‘operation Kill Tink’ noemen. Ze publiceren filmpjes waarin ze mij afschilderen als het kwaad der aarde met daarbij mijn adresinformatie. Ze doxxen (automatisch verspreiden) mijn privé gegevens en er zijn verschillende DDOS aanvallen geweest.

Gelukkig nam de politie deze nieuwe situatie hoog op en ook het cybercrimeteam is er druk mee geweest.

Geweest ja. Want toen ik onlangs belde om te vragen of er al iemand was gearresteerd, bleek dat de officier van justitie zonder het mij te laten weten had besloten de hele zaak te laten vallen wegens niet urgent.

Die veilige stad Amsterdam: die is niet meer.