‘Ze maakt hier al een half jaar schoon,’ zei hij, ‘en ik ben verliefd op haar geworden’

Vriend Ernst wilde zijn zeventigste verjaardag niet vieren, maar ik wel. Ik had wat gebak gekocht en verheugde me op het maandelijkse uurtje waarin we schelden op alles en iedereen die in de krant heeft gestaan. Geestelijk balletjes naar elkaar trappen, zonder scoringsdrift.

“Die Rutte is een lul.”

“Heb je gelezen dat het CDA zijn seksuele geaardheid naar buiten wilde brengen. Wat een schande!”

“Ja operatie Black Hand van het CDA. Dat heeft Pieter Omtzigt onthuld. Wat erg eigenlijk voor een christelijke partij die zegt fatsoenlijk te zijn. Begrijp je meteen waarom hij is weggegaan.”

“Maar als Rutte homo is, waarom zegt hij dat dan niet?”

“Misschien is hij geen homo, maar een hoerenloper.”

“Ja, maar dat zijn ze bij het CDA ook allemaal!’’

Zo behandelen wij de actualiteit. Korte zinnen, meer krantenkoppen, met een eenregelig commentaar eronder.

Ik belde aan en hij deed open en ‘Lang zal hij leven’ zingend liep ik de trap op. Hij groette me, liet me binnen in de woonkamer en aan de eettafel zag ik een voluptueuze donkere dame van een jaar of vijftig die me in het Engels begroette.

“Hello, sir.”

Ze heette Emily.

“Mijn nieuwe verloofde,” zei vriend Ernst ergens vanuit zijn keuken.

Ook ik had de bekende, niet te onderdrukken neiging iets te herhalen wat je aanvankelijk moeilijk te bevatten vindt.

“Je nieuwe verloofde?”

“Ja, mijn nieuwe verloofde.”

Vriend Ernst keerde terug met een dienblaadje waarop drie bekers koffie stonden. Ik opende het zakje met het gebak. Er zou straks één soes overblijven, terwijl ik niet wist of vriend Ernst mij nu in de maling nam of niet. Voor een grap of ironie moet er ergens een handvat zijn en dat was er nu niet.

Uit beleefdheid deden we de conversatie in het Engels.

“Madame Fiancée, would you like this wonderful roomsoes?”

Dat wilde ze wel. Op het woord fiancée werd niet vreemd gereageerd.

Opeens stapte Emily op en bij haar vertrek overhandigde vriend Ernst haar 45 euro.

Terug in de woonkamer zei hij: “Ja, ze maakt hier al een half jaar schoon. Ja, ik ben verliefd op haar geworden. Ja, dat heb ik tegen haar gezegd. Ja, zij vindt mij ook aardig. Ja, we gaan niet met elkaar naar bed.”

“Hou je echt van haar?”

“Ja. Ze komt vanavond eten. Hier. Ik ga Indisch halen en dat warm ik op. Ik ben bloednerveus.” En daarna: “Ik ben bang om alleen over te blijven, Theodor.”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

