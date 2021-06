Ze lag ruim 5 maanden dood in huis. De zoon had de kamer zelf willen reinigen

Ze lag ruim vijf maanden dood in huis voordat haar lichaam werd aangetroffen. Althans, wat er nog van over was. Op de slaapkamervloer was een duidelijke lichaamsafdruk te zien. Van het hoofd tot aan de tenen, alles was in detail uitgetekend. Eromheen lag een stapel aan kleding, papieren en ongeopende brieven.

Haar zoon had een moeizame relatie met zijn moeder. Dat was eigenlijk altijd al zo geweest. Zij was een eigenzinnige vrouw die het liefst met niks of niemand contact had. Ze kon maanden in het buitenland verblijven zonder dat iemand daarvan op de hoogte was. Pas bij terugkomst belde ze familie en kennissen op om te melden dat ze weer terug in Nederland was.

Contact met de buren had ze amper. Daardoor miste niemand haar nadat ze kwam te overlijden. Omdat haar appartement zich aan het einde van de galerij bevond, liep ook niemand er ooit langs. Nadat haar zoon maanden niks van haar had vernomen, besloot hij toch maar poolshoogte te nemen.

Op de dag van de schoonmaak stond hij op ons te wachten voor het appartementencomplex van zijn moeder. Een beer van een vent. Hij oogde verdrietig en verward. Niet vreemd natuurlijk, wetende wat hij had meegemaakt.

Hij had ook nog recent zijn baan ver­loren. Op de dag dat hij zijn moeder dood in huis aantrof, vroeg hij zijn werkgever om enkele dagen verlof. ‘Je hoeft helemaal niet meer terug te komen,’ was het ­antwoord. Het bedrijf moest bezuinigen, dus werd hij ontslagen.

Aanvankelijk was hij van plan geweest de slaapkamer van zijn moeder zelf op te ­ruimen. Zijn vrouw kon hem gelukkig op andere gedachten brengen. Hij durfde de woning amper te betreden. Het zelf reinigen zou ongetwijfeld een ernstig emotioneel trauma hebben veroorzaakt.

Ik ben me ervan bewust dat dit soort gebeurtenissen nooit volledig voorkomen kan worden. Ongeacht hoe intensief we ons hier met z’n allen voor zouden inzetten. Het is onmogelijk om een maatschappij te hebben die compleet vrij is van beproevingen, conflicten en deprimerende momenten.

Vanaf onze eerste schreeuw tot onze laatste adem zullen we van tijd tot tijd geconfronteerd worden met akelige gebeurtenissen. Dit geldt voor ieder mensenleven, ongeacht leeftijd, ras, religie of maatschappelijke positie. Door dit principe als een axioma aan te nemen, kan eenieder van ons de minder leuke kanten van het leven iets dragelijker maken.

Tuğrul Çirakoğlu maakt met zijn bedrijf schoon in extreme ­situaties. Hij vertelt de verhalen achter het vuil. Lees al zijn verhalen hier terug.