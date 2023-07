Ze komt uit Noord, toch spreekt ze Frans tegen mijn hond

“Allez, doux chien. Apportez le ballon. Oui? Oui? Tu préfères un baton? Non? Aaaaaah, tu est douce. Tu est peut-être un peu gros. Reçois-tu trop de nourriture de maman? Apportez le ballon, apportez!”

Op het uitlaatveldje staat een vrouw opgewonden gesticulerend voor Frenkie, die haar volslagen imbeciel aankijkt – laat staan dat ie de bal komt brengen. Ik weet dat ze geboren is in Amsterdam-Noord, ze heet Corry. Toch spreekt ze Frans tegen mijn hond. Dit omdat het haar niet is ontgaan dat mijn echtgenoot een Frans accent heeft. Dit ontgaat overigens niemand, mijn man klinkt als de liefdesbaby van topkok Alain Caron en presentatrice Chazia Mourali, hij weet de accenten altijd precies op de verkeerde plek te plaatsen en ook zijn verbasteringen zijn onnavolgbaar. Zo riep hij laatst dat de mensen van de loopkríng zouden arriveren, waarna ik even dacht dat ie een hardloophobby was gestart, tot ik me realiseerde dat hij de tweedehandswinkel bedoelde die een oud kastje kwam ophalen.

Hoe dan ook, het is flauw, maar Corry met haar Franse accent ergert me énormément, en niet alleen omdat ze mijn hond zojuist gros noemde (hij is niet dik, hij heeft zware botten). Het gaat me om de taalpronk, de aanstellerige onzinbehoefte van mensen om te tonen dat ze een mondje over de grens praten.

Mijn hond spreekt helemaal geen Frans. Hij spreekt Frenks. Dat betekent dat ie slechts enkele luid uitgesproken een-lettergrepige woorden kent (‘Zit!’, ‘Uit!’, ‘Bah!’), naast alles wat op zijn eigen naam lijkt. Dus luistert ie ook naar Henkie. En naar Sjenkie. Volgens de kinderen werkt Spermatankie eveneens prima, maar hier houdt het linguïstisch gezien wel mee op.

Intussen probeer ik manmoedig Franspraat-Corry te negeren. Dat komt natuurlijk door mijn jeugd, zoals alles. Mijn -moeder deed jarenlang een Teleaccursus Italiaans. Dat was al vrij akelig, aangezien we opeens overal rauwe knoflook in geserveerd kregen (mijn moeder kon niet koken en had ergens de knofbel horen luiden zonder te weten waar de klepel hing) en Eros Ramazzotti permanent op repeat stond. Er zijn mensen doodgemarteld om minder.

Erger waren de avonden dat we naar de buurtpizzeria togen, mijn moeder na elke geserveerde macaroni “Grazie mille!” kirde en als ze wilde afrekenen door de hele zaak “Il conto, per favore!” riep. De ober glimlachte beleefd maar niet begrijpend. Niet zo vreemd, het restaurant was, zoals zoveel pizzeria’s, in Turkse handen.

Ik heb er levenslange taalschroom aan overgehouden. En ach, eigenlijk is dat flauw natuurlijk. Ik spreek na zeventien jaar huwelijk met de loopkríngman een heel behoorlijk mondje Frans, maar ben zo bang aanstellerig te klinken dat ik expres overal een Nederlands accent overheen gooi en bestel in Nice dus rustig kokiljesdesantsjak. Alsof dat niet gênant is.

Ik moet maar eens een voorbeeld nemen aan Corry, alle beschetenheid laten varen, de Ivo Niehe in mezelf los-laten, kappen met dat Ruttiaanse semi-normaaldoenerige verhollandste spreken van je talen én een hoed kopen à la Rik Felderhof.

De zomer kan beginnen. Eerst maar eens opzoeken wat spermatank in het Frans is.

Roos Schlikker (1975) is journalist en schrijfster van boeken en toneelstukken. Elke zaterdag schrijft ze een column voor Het Parool.

Reageren? r.schlikker@parool.nl.