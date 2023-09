‘Ze hebben artsen nodig, technici, IT-specialisten. Geen jongens met liefdesverdriet’

Hij wilde met onmiddellijke ingang het leger in.

“Dat doe je toch niet omdat je liefdesverdriet hebt, hè?” vroeg zijn moeder.

Hij keek haar niet aan, want hij wist dat ze bang was.

“Nee, mam. Ik vind het een plicht.”

“Het is misschien ook je plicht om verder te studeren. Wat je vader wilde.”

“Ik ga het leger in!” zei hij te luid.

Z’n moeder ging tegenover hem staan en probeerde hem aan te kijken, maar hij meed haar blik.

“Ze houdt niet van je en het is een vreselijke meid. Ze is dom. Heel erg dom!”

“Hou op!” zei hij.

“Ik weet hoe erg verdriet kan zijn. Wat dacht je dat ik voelde toen je vader stierf…”

“Ze hebben jongens zoals ik in het leger nodig.”

“Ze hebben artsen nodig, architecten, technici, IT-specialisten. Geen jongens met liefdesverdriet en met een halve opleiding die hun leven waardeloos vinden omdat een stomme trut niet van ze houdt.”

Ze probeerde alles. Maar wat hadden woorden die hem kwetsten voor zin?

Hij zweeg even omdat hij naar een goed antwoord op zijn moeders woorden zocht.

“Je loopt nu welbewust rechtstreeks naar de dood, omdat je haar wilt kwetsen,” ging zijn moeder door, “omdat je denkt dat ze dan verdriet zal hebben. Maar ze is je al vergeten. Je zult mij verdriet doen, je zusje, oma… Ik zal nooit over je dood heenkomen. En ik zou dan ook dood willen, als jij er niet meer bent, maar ik moet dan zorgen voor oma en je zusje. Denk je dat die, op haar leeftijd, alleen kan leven? Je denkt dat je een held zult zijn, maar hoeveel helden van jouw leeftijd die in onze vorige oorlogen zijn gestorven ken je?”

Ze zag dat ze hem wist te treffen.

“Misschien moet ik over een jaar sowieso het leger in.”

“Misschien is het over een jaar vrede.”

“Het wordt geen vrede als we niet winnen.”

“Wat heb ik gewonnen als jij sterft? Wat hebben wij dan gewonnen? En wat als jij sterft en we verliezen omdat we kleiner zijn dan Rusland en niemand ons komt helpen?­”

Hij rende naar zijn kamer waarbij hij bijna zijn moeder omverliep. Hij ging op zijn bed leggen en bekeek het berichtje waarin zij het uitmaakte.

‘…omdat ik gewoon dus niet van je hou en dat nooit zal doen en ik vind dat ik je dat nu moet zeggen.’

“Hier, je boterhammen,” zei z’n moeder die binnenkwam.

