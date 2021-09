Ze had ook gewoon ontslag kunnen nemen, maar Mona Keijzer wilde eruit met een knal

Is ze nou slim of dom?

Mona Keijzer. Was ooit advocate.

Advocaten redeneren niet, maar pleiten. Het is een beroepsgroep die leeft met twee moralen: de eigen moraal en die van de zaak die ze moeten bepleiten.

“Het moge duidelijk zijn dat deze kinderverkrachter de moord niet had kunnen plegen, want hij is geen kinderverkrachter en geen moordenaar, edelachtbare. Hiervoor heb ik het volgende bewijs…”

En vervolgens moet je afwachten hoe de rechter het ‘bewijs’ weegt.

Keijzer moest twee zaken verdedigen. Die van haar club die bestaat uit het CDA en het kabinet en die van wat zij zelf vindt, namelijk: geen gesodemieter met die coronapasjes.

Die twee beten elkaar.

Uiteindelijk heeft Mona gekozen voor zichzelf.

De vraag is: waarom? Waarom wilde ze zich niet schikken naar het besluit van het kabinet waarvan ze zelf deel uitmaakt? Is het een kwestie van een bepaald ongedierte en een zinkend schip?

Die vergelijking is niet kies.

Het is eerder morele paniek dat tot dom gedrag leidt. Lodewijk Asscher – in morele paniek geraakt nadat hij geconfronteerd werd met de effecten van de toeslagenaffaire – verliet de politiek. Heeft hij applaus gekregen? Niet van de kiezer. Kijk maar naar hoe Rutte er in de peilingen voorstaat.

Eric Wiebes vertrok ook in morele paniek. Keurig, maar zonde en we zijn hem al vergeten.

Het is heel hoogstaand allemaal, en een mooi voorbeeld voor… ja, voor wie eigenlijk? Het is misschien heilzaam voor het eigen geweten, maar had de PvdA er bijvoorbeeld niet beter voorgestaan als Asscher was gebleven?

Keijzer heeft haar morele paniek niet kunnen beheersen en vluchtte naar De Telegraaf om haar verhaal te doen in het besef dat ze daarna van het Haagse tableau zou worden geschrapt. Zo werd het een morele suïcide met operadrama. Ze had ook gewoon ontslag kunnen nemen als de standpunten van het kabinet haar niet bevielen.

Waarschijnlijk voelde ze zich tot deze actie gedwongen omdat ze niet geliefd was. Niet bij Rutte en niet bij haar eigen partij. Men vindt haar een tang. Dus wilde ze eruit met een knal. Morele paniek leidde in haar geval tot immoreel gedrag; de tang verraadde haar partijgenoten en het kabinet. Mona Iskariot.

Er wordt gesuggereerd dat ze zich zou kunnen aansluiten bij Pieter Omtzigt. Maar dat zou een grote schaduw werpen op de integriteit van Omtzigt.

Keijzers paniek resulteerde, kortom in een vorm van zelfoverschatting die altijd meer kapot maakt dan heelt. Een domme actie.

