Ze borg de brief op om hem nooit, nooit meer te openen.

‘Lieve mama.

Had je een prettige verjaardag? Was Sacha lief voor je, en Wlad, en zijn de buren nog op bezoek gekomen? En heb je Masha nog gezien? En Anna?

En hebben jullie lekker taart gegeten? Wij zouden hier ook graag jouw taart hebben.

Als het rustig is, hebben we het best naar ons zin. We hebben zelfs gisteren voetbal gekeken, maar ik heb het niet uitgezien want ik ben in slaap gevallen. Ik was zo moe. Mijn hele leven zal ik moe blijven, denk ik. Gek is dat. Jaren heb ik er niet aan gedacht, maar tegenwoordig moet ik aan het tweede couplet van het slaapliedje denken dat jij voor me zong: Vraag aan de wolken om / Ons witte dromen te schenken / De nacht vaart en wij erachter / In de wereld van mysterieuze vuren / Jaag het verlangen in mij weg / Het is onrustig in mijn ziel.

Het zal in jullie ziel ook wel onrustig zijn, maar ik let goed op en heb kameraden op wie ik blind kan vertrouwen.

Op het ogenblik regent het licht. Ik kan de druppels op het tentdoek horen. Ik hoor daar soms allerlei songs in die jij waarschijnlijk niet kent.

Ach, lieve mama, wat mis ik je. En wat mis ik die kleine. Dat het tussen Tatjana en mij niet ging, moet je me niet kwalijk nemen. We hebben geen ruzie meer. Ik word niet droevig meer als ik aan haar denk. Zij is nu heel ver weg, als je begrijpt wat ik bedoel. Omdat zij de moeder is van mijn kind zullen we elkaar altijd wel blijven zien. Wie weet wat zij en ik nog hadden kunnen bespreken als die verdomde rotoorlog er niet was tussengekomen. Maar de dingen lopen zoals ze lopen. Ik neem haar niets kwalijk. Dat zij een ander heeft, is zoals het waarschijnlijk moet zijn.

Als ik terug ben, ga ik weer verder met studeren. Ik wil dokter worden. Ik weet nu zeker dat ik dat wil, mama. Er zit hier een jongen die een vriend van mij geworden is en die wil architect worden omdat er zoveel is vernietigd. Dat is ook mooi.

Ach lieve mama, ik verlang naar je. Als ik terug ben gaan we samen naar het graf van papa. Hij is de reden dat ik dokter wil worden. Geen mens mag zo lijden als hij…’

Daar stopte ze.

Ze borg de brief op om hem nooit, nooit meer te openen.

