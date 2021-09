Het is leuk dat we dit weekend allemaal hebben kunnen ervaren hoe het leven eruit komt te zien na corona. Tienduizenden mensen liepen gebroederlijk door de straten van Zandvoort. De NS had extra treinen ingezet – in totaal twaalf per uur – om het grote gezelschap op de juiste plek te krijgen. Al zingend betraden de in oranje kleding gehulde Max Verstappenfans het racecircuit van de Formule 1. Tussen de trainingen en wedstrijden door stonden er lange rijen voor de bars, de pinautomaten en de toiletten. Heerlijk, die vooruitblik naar het nieuwe-oude normaal. Het enige probleem: corona ís helemaal niet voorbij.

Op 13 augustus maakten demissionair premier Rutte en Hugo de Jonge tijdens hun persconferentie bekend dat meerdaagse evenementen zonder vaste zitplaats tot zeker 20 september geen doorgang konden vinden. Dit kwam hard aan bij artiesten en organisatoren van festivals als Lowlands, De Parade en Strafwerk. Na twee zomers, waarin deze festivals werden gecanceld, stond het water hen inmiddels tot aan de lippen.

Hoewel dit besluit voor sommige artiesten en festivalorga­nisatoren desastreuze gevolgen had, begreep ik dat het kabinet deze afweging maakte. Ondanks de hoge vaccinatiegraad komen er immers nog steeds gemiddeld tweeduizend coronabesmettingen per dag bij.

Wat echter niet valt uit te leggen is dat de Dutch Grand Prix wel mocht doorgaan, zij het met minder bezoekers dan gepland (70.000 in plaats van 100.000). De reden: het ging om een ge­placeerd evenement zonder overnachting.

Je moet wel heel naïef zijn als je van tevoren niet kunt bedenken dat er sowieso oncontroleerbare drukte ontstaat wanneer je een weekend lang dagelijks 70.000 bezoekers op één locatie verwacht. Veel mensen uit de culturele sector waren terecht woedend over de videobeelden uit Zandvoort. Zij meenden dat met twee maten werd gemeten. De duizenden racefans hielden absoluut geen 1,5 meter afstand en letten niet op de looproutes.

“We moedigen zulke mensenmassa’s natuurlijk niet aan,” verklaarde de woordvoerder van de Dutch Grand Prix. Hoezo? Als je 200.000 kaartjes verkoopt doe je dat per definitie wél. Hugo de Jonge weigerde een oordeel te vellen over de beelden. Hij ontkende dat er met twee maten werd gemeten, al zag hij dat ‘de praktijk schuurt met wat de regels zijn’.

Goh vriend, dat is dus exact wat je critici bedoelen.

Het is de zoveelste dikke middelvinger die het kabinet op­steekt naar de cultuursector.

Ik denk dat film-, muziek- en theaterfestivals belangrijk zijn voor de geest. Dat is mijn persoonlijke mening. Als ons kabinet prioriteit geeft aan een sportevenement van een rijke prins die in zijn vrije tijd huisjes melkt – en zonder enige schaamte vraagt of artiesten gratis komen optreden op zijn feestje – is dat een keuze. Maar heb dan tenminste het lef om toe te geven dat je cultuur gewoon minder belangrijk vindt.

Natascha van Weezel (1986) is journalist. Elke maandag schrijft ze een column voor Het Parool.

