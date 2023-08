Zag ik dat nou goed, maakte Wierd Duk zich ineens druk om belangen van moslims?

Deze week wist ik weer waarom ik al lang niet meer veel op X (voorheen Twitter) kijk: je wordt er zo moedeloos van. En verward, want soms snap ik echt niet waarom men iets een groot probleem vindt of zich ergens over opwindt, terwijl er zo veel grotere en belangrijkere kwesties zijn. Zo waren er nu mensen verontwaardigd omdat het account van de Belastingdienst iedereen een gelukkige Pride had gewenst, en had aangegeven voor gelijke rechten te staan.

Misschien denkt u: nou en? Dat doen ze toch elk jaar? Dat dacht ik ook. Maar dan kent u reactionair-rechts nog niet. Zo tweette Telegraafjournalist Wierd Duk hierover: ‘Zijn er nog neutrale en functionerende overheidsdiensten?’ Waarop hij (terecht) de vraag kreeg wat er dan precies mis mee, of niet neutraal aan was. Zijn antwoord: ‘Ze maken hier een ideologisch statement, natuurlijk is dat niet neutraal. Er zijn belasting betalende christenen en moslims die hier moeite mee hebben.’

Zag ik dat nou goed? Maakte de Telegraafjournalist, die al heel lang bekendstaat om zijn islamkritiek, zich ineens druk om belangen van moslims? Het zoveelste bewijs voor mij dat er een soort conservatief-reactionaire alliantie aan het ontstaan is met de islam en christelijk-rechts. Het was eerder ook te zien bij onder anderen Thierry Baudet, die bij YouTuber Salaheddine vertelde hoeveel respect hij heeft voor de islam.

Het lijkt een gezamenlijke vuist tegen alle vooruitgang en modernisering. Opmerkelijk ook, aangezien rechts tot nu toe altijd zei de homorechten te willen beschermen tegen het geweld en de bekrompenheid van de islam.

Bovendien klopt het ook niet. Waarom is het niet neutraal om voor gelijke rechten te staan? Wie bepaalt überhaupt wat neutraal is? Gezondheidszorg en onderwijs worden ook met belastinggeld betaald; gaan we dan ook zeggen dat bepaalde zorg en lessen niet meer mogen, omdat christenen en moslims daar moeite mee hebben? Gaan we de evolutietheorie, seksuele voorlichting en zoveel andere op wetenschap gebaseerde ideeën die in strijd zijn met heilige boeken ook in de ban doen? Om die mensen maar niet voor het hoofd te stoten?

Lhbtq-rechten zitten mij heel diep. En iedereen die zich stoort aan die rechten, snap ik gewoon niet. Die haat, die onwetendheid stoort me. Ik krijg met name uit de islamitische gemeenschap talloze mails van zowel depressieve kinderen als volwassenen, die zeggen geen familie meer te hebben als ze er openlijk voor uitkomen een ‘andere’ seksuele geaardheid of gender te hebben. Of als ze niet trouwen zoals het hoort.

Het is wetenschappelijk aangetoond dat zowel genderdysforie als het hebben van een niet-heteroseksuele geaardheid compleet aangeboren is, en geen ‘hype’. Iemand gaat niet ineens aan zijn seksualiteit of gender twijfelen als hij of zij voorlichting krijgt, mensen ziet die homo of transgender zijn of een tweet van de Belastingdienst voorbij ziet komen. Dat is complete kul van reactionair-rechts.

De lhbtq-gemeenschap heeft het al moeilijk zat, en er zijn genoeg grotere problemen. Dus stop met de obsessie om die groep een trap na te willen geven.

