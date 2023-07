Yesilgöz was de enige in politiek Den Haag die zich écht om ons bekommerde

Dilan Yesilgöz als kandidaat-premier maakt een bonte mix aan gedachten bij me los. De energie waarmee ze in de strijd tegen de finaal ontspoorde cocaïnehandel allianties zoekt met sleutelspelers in zeehavens, bevriende buitenlanden, bronlanden van cocaïne of onder criminelen populaire toevluchtsoorden: het is een verademing na de labbekakkerigheid van haar voorgangers.

Ondertussen ben ik allergisch voor dat gedweep met Italië. Alsof het in Zuid-Italië na decennia keiharde misdaadbestrijding géén zooitje is, met een nog altijd machtige maffia die leeft op sociale achterstanden. In een to-taal andere cultuur. Ja, we kunnen best een en ander afkijken, zoals rechtbanken in de zwaarbeveiligde gevangenissen. Het zou ook hier ondenkbaar moeten zijn dat ’s lands meest gevreesde gevangene een half jaar lang onbespied met handlangers kan communiceren via een neef die ook advocaat is. Maar nee, een inhumaan regime voor gedetineerden die níet onmiskenbaar levensgevaarlijk zijn, past onze rechtsstaat niet. Ik noem wat.

De eeuwige suggestie dat steeds harder straffen een panacee is: het is flauwekul en dat weet elke ingewijde. VVD-regeringen werkten ons misdaadprobleem stelselmatig in de hand door de hulpverlening en voorzieningen in achterstandwijken kapot te bezuinigen. Als je troep veroorzaakt, moet je niet doen alsof je die opruimt.

Anderzijds: ik zie van dichtbij hoe Yesilgöz vanaf dag één van haar ministerschap probeert het gammele stelsel van bewaken en beveiligen te stutten. Toen mijn vriendin en ik zelf in de zwaarste beveiliging leefden omdat voor mij een moordopdracht was afgegeven, was Yesilgöz de enige in politiek Den Haag die zich écht om ons bekommerde. Als Tweede Kamerlid, nog.

In ons geval ging veel goed, maar we weten hoeveel bij anderen is misgegaan. De moorden op de onschuldige broer Reduan van kroongetuige Nabil B., zijn advocaat Derk Wiersum en vertrouwensman Peter R. de Vries zijn slechts de beruchtste dieptepunten. Al voordat het vernietigende rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid verscheen, zocht Yesilgöz de systeemfouten en had ze, cruciaal, oog voor de menselijke maat. Anders dan anderen reageerde ze níet arrogant op de ferme tik op de vingers.

Los van dit alles.

Politiek mag ik veel met haar oneens zijn, maar ik leerde Yesilgöz al in haar Amsterdamse jaren óók kennen als Mensch. Zelf, of in haar contact met, pakweg, moeders van jongens die diep in de problemen zitten of zaten. Dan is dat harde rechtse nergens te bekennen.

Midden in de politieke achtbaan waarin ze deze weken zit, trof ik haar zondag bij mijn vriend Ton Damen. Ze had de presentatie moeten missen van zijn indrukwekkende boek Het gezelschapsspel kanker, en kwam het daarom persoonlijk in ontvangst nemen. Door de val van het kabinet nét demissionair, nam ze, met haar man, veel meer tijd dan ze hadden. Cynici die in ál haar handelen populistisch effectbejag willen zien, mogen me uitleggen hoe dan.

