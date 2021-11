‘Wow… Ja… we moeten die rellende jongeren serieus nemen’

“Dames, heren en alles ertussenin, ik wilde u welkom heten bij onze bijeenkomst ‘Wat gaan we doen aan de jongeren’. Dit naar aanleiding van de rellen in ons land. Wil iemand aftrappen?”

“Ja, ik wil dat wel doen. In de eerste plaats vind ik dat we naar deze jongeren moeten luisteren.”

“Ja, dat is inderdaad heel belangrijk.”

“Wat beweegt hen, wat willen ze, en waarom willen ze rellen?”

“Ja, dat is heel waar. Heel waar. We moeten naar ze luisteren. Heeft iemand nog een ander idee?”

“Ja, ik wil toch iets anders zeggen. We moeten die jongeren ook serieus nemen. Het zijn serieuze kwesties. En als we die jongeren niet serieus nemen, dan nemen ze ons ook niet serieus.”

“Wow… Ja… we moeten ze serieus nemen…”

“We moeten luisteren én ze serieus nemen. Laten we wel wezen, iedereen wil zich serieus genomen voelen. Zijn er nog andere ideeën?”

“Het klinkt misschien raar wat ik ga beweren, en het is enigszins buiten de box gedacht, maar… wat vinden jullie van het volgende: als we naar die jongeren hebben geluisterd en we nemen ze serieus, waarom zouden we ze dan niet hun gang laten gaan?”

“Je bedoelt, dat we die jongeren hun gang laten gaan?”

“Ja, hun gang laten gaan.”

‘”Waarom zouden ze dan niet gaan rellen? Het is maar een vraag.”

“Nou, daar kan ik wel antwoord op geven… Als we naar die jongeren hebben geluisterd – wat zeker moet gebeuren – en we nemen ze serieus – wat me absoluut noodzakelijk lijkt – dan denk ik dat we ze gewoon hun gang kunnen laten gaan. Waarom zou er dan iets gebeuren?”

“Ja, waarom zou er dan iets gebeuren?”

“Niemand weet of dat dan gebeurt.”

“Nee, niemand weet dat.”

“Misschien gaan ze rellen, maar ik denk dat de kans dat ze dat niet doen veel groter is.”

“Ja, veel groter. Waarom eigenlijk?”

“Nou, simpel. Omdat we nu wel naar ze geluisterd hebben en we hebben ze serieus genomen. Voel je het verschil? Dat is zo belangrijk voor de jongeren. Jongeren zijn heel breekbare wezens. Of wezens… Het zijn mensen… Jonge mensen.”

“Jonge mensen die het niet makkelijk hebben.”

“Is dat zo? Dat weten we toch niet? Daarvoor moeten we eerst naar ze luisteren.”

“Mag ik iets zeggen? Ik ben nog niet aan het woord geweest…”

“Zegt u het maar…”

“Begrip… Ik hoor jullie niet spreken over begrip. Laten we proberen deze jongeren te begrijpen…”

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

