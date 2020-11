Worden we Amsterdammigrad, in navolging van Londen?

Tegen beter weten in blijven Boris Johnson en zijn brexit-vrienden keihard volhouden dat het verlaten van de Europese Unie tot uitbundige economische voorspoed zal leiden. Dat is moeilijk voorstelbaar als je de belabberde toestand van de Engelse economie beziet, meer dan waar ook in Europa gehavend door de coronapandemie. Het is moeilijk in te denken waar die impuls door brexit dan vandaan moet komen.

Er zijn wel sectoren waar de Britten in uitblinken. Engeland is de onbetwiste wereldkampioen in productie en export van wapens. Met als grootste klanten tamelijk dubieuze landen als Saoedi-Arabië en Turkmenistan gaat er jaarlijks ruim 14 miljard euro in om. Of je echt trots wilt zijn op marktleiderschap in producten die bedoeld zijn om andere mensen om het leven te brengen, is natuurlijk de vraag.

Een andere krachtige economische branche, de financiële dienstverlening, kent ook donkere hoekjes waar je liever niet mee te koop loopt. Londen is het walhalla van corrupte Russische oligarchen die in de Engelse hoofdstad met open armen worden ontvangen om in eigen land gestolen roebels wit te wassen in de City. Zij kunnen hun illegaal verworven fortuin via ingewikkelde bancaire trucs omzetten in tientallen miljoenen Engelse ponden en van het wisselgeld een voetbalclub kopen. De stad wordt wegens deze praktijken door veel mensen Londongrad Laundromat genoemd.

Puissante rijke Russen investeren ook op grote schaal in vastgoed, met desastreuze gevolgen voor de huizenprijzen. Voor de overgrote meerderheid van de gezinnen is een woning in Londen onbetaalbaar geworden, terwijl tienduizenden gebouwen het hele jaar door leegstaan.

In de tussentijd is het legioen Russische miljonairs in Londen royaal donateur van Britse politieke partijen, zodat vanuit die hoek de vrienden van Poetin geen strobreed in de weg wordt gelegd. Vergiftigingen van Russen of Engelse burgers met radioactieve chemicaliën of zenuwgif op Brits grondgebied en andere Russische provocaties worden symbolisch bestraft met harde woorden van de premier en uitzetting van een handjevol diplomaten. De in Londen wonende Kremlinpartners worden natuurlijk met rust gelaten.

Overigens is Londen niet de enige plek waar deze praktijken plaatsvinden; Amsterdam heeft er inmiddels ook een handje van. Naar schatting is de afgelopen jaren voor circa 23 miljard dubieuze Russische roebels, ruim 250 miljoen euro, in Nederland door de financiële wasmachine gehaald. Met ingenieuze transacties, belastingontwijking en obligatiehandel flitsen honderden miljoenen aan dubieus geld heen en weer tussen serieuze Nederlandse banken, obscure handelskantoren en anonieme offshorebedrijven.

Als we niet uitkijken, wordt Amsterdam na de brexit een nog aantrekkelijkere bestemming voor de corrupte oligarchen. Dan worden we in navolging van Londen binnen afzienbare tijd Amsterdammigrad, waar vuil geld probleemloos door de witwasmachine gaat en de stad toenemend onbewoonbaar raakt.

