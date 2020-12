Wopke waait niet over.



Door ds. Thador Helwoord. Uitgeverij: Appèl.



Hoofdstuk 1: “Dag Wopke, wat doe jij hier? Ben je kattenkwaad aan het uithalen?”

“Nee meester, ik ben hard aan het leren, omdat ik later iets wil betekenen in de maatschappij.”

“Heel goed, Wopke.”

Hoofdstuk 2: “Wopke, moet jij je huiswerk niet doen?”

“Ik ben allang klaar met mijn huiswerk, meester. Ik ben thans voor de zieken en bejaarden boodschappen aan het doen.”

“Je bent een goede jongen, Wopke.”

Hoofdstuk 3: “Wopke, over een week zijn de eindexamens. Moet je daarvoor niet je best doen?”

“Ik ga het makkelijk halen, dominee. Ik ben me nu in De Schrift aan het verdiepen, want ik wil later graag een dienend leven leiden.”

Hoofdstuk 4: “Wopke, wij vinden het geweldig dat je met een cum laude de alma mater verlaat, dat je bokskampioen bent geworden, de Elfstedentocht hebt uitgereden, de marathon van Rotterdam en New York hebt gelopen. Je gaat een glanzende carrière tegemoet.”

“Ik wil het ver brengen.’’

Hoofdstuk 5: “Wij van het CDA vinden het groots dat je in de senaat zitting bent gaan nemen, minister bent geworden en een keurige hoeveelheid kinderen hebt gemaakt. Wat ben je een edel mens. Dit is de tijd van de jonge politicus op wie niets aan te merken is. Wil je onze lijsttrekker worden?”

“Eerst met Liselot spreken.”

“Hoofdstuk 6: “Wopke, wat geweldig dat jij onze partij leidt. Wil jij minister-president worden?”

“Ik heb het beste met het land voor.”

Hoofdstuk 7: “Mark, goede vriend. Je moet opsodemieteren. Wij zijn het CDA en moeten de bestuurlijke macht hebben in dit land. Anders gaat het helemaal fout.”

“Wopke, dit is niet aardig.”

Hoofdstuk 8: “Laatste waarschuwing, Mark. Ik weet dingen van je. En ik ben bokskampioen.”

“Wopke!?”

“Ik doe dit in het belang van het CDA en ons land.”

Hoofdstuk 9: “We hebben weer de macht, Wopke. Mijn neef kan wel commissaris van de Koning worden, toch?”

Hoofdstuk 10: “Wat geweldig, Wopke, dat we weer de meeste burgemeestersbaantjes hebben, een meerderheid is weer commissaris van de Koning. We beheren het land weer.”

Hoofdstuk 11: “We moeten samenwerking zoeken met de SGP en de CU, abortus weg, euthanasiewet weg, godslastering terug in het wetboek, homohuwelijk weg, het CDA moet weer worden als in 1960. Een partij voor boeren, banken en burgerlijk gehuwden.”

Aan Wopke zitten we tot 2050 vast.

Theodor Holman (1953) is columnist, schrijver, televisie- en radiomaker. Elke dag, uitgezonderd zondag, lees je hier zijn column. Lees al zijn columns terug in het archief.

Reageren? t.holman@parool.nl.