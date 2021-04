Wopke Hoekstra speelt de rol van Brutus in Koning Rutte III

Recensie

Koning Rutte III

Recensent: Tedje Hollewop

Waar: Haags Theater

*****

Macht en democratie zijn altijd de Kaïn en Abel in het politieke discours. Het zijn twee broers die elkaar niet mogen, maar ook niet zonder elkaar kunnen. Wie door een democratisch proces macht ontvangen heeft, kan zich met recht afvragen: ‘Ben ik mijn broeders hoeder?’ Het antwoord hoort ‘ja’ te zijn, maar wie dat zegt, liegt.

“Wie macht heeft moet voortdurend morele wetten overtreden om zelf niet doodgebeten te worden door zijn broers,” zegt Koning Rutte III in het gelijknamige stuk dat uw recensent gisteren zag en dat macht en democratie als thema heeft.

Meteen in het begin van het stuk wordt de toon gezet: “Macht voedt zich met geheimen, wie zich niet voedt met die aarswormen wordt Magere Hein,” zegt de nar die zich voordoet als columnist.

Koning Rutte III heeft zijn macht verspeeld en zoekt een ontsnappingsroute. Als Koning Rutte III het woord krijgt tijdens een vergadering der ministers, zegt hij wanhopig:

“Ik vraag u mijn ministers om een daad:

Dat u een Kamerlid van ons verraadt.

Hem moet een dure les geleerd:

Tem hem! Hij dient gesensibiliseerd!”

Dat Kamerlid is Kamerdienaar Pieter van Enschede, die Rutte keer op keer betrapt op leugens en verraad.

Tot zijn eigen verbazing zijn de ministers zijn het met Koning Rutte III eens. (Kamerdienaar Pieter doorzag namelijk ook de leugens en het verraad van zijn eigen partijgenoten.) We zien dan Wopke in een Brutusrol die op Kamerdienaar Pieter van Enschede druk probeert uit te oefenen.

Wopke: “Onthullingen zijn messen in de rug

Van ons, maar ook van jou, dus trek je terug.

Houd geheim wat moet, wees stil.

En je kunt krijgen wat je wil…”

Pieter: “Ik hou mij stil en stel een daad:

Het kan zijn dat ik u verlaat,

En blijf – en dan rechtvaardigheid zal krijgen

Door zelf die troon te gaan bestijgen.

Wat u niet verwacht, dat is mijn kracht:

Al heb ik dan geen macht, ik ben De Tegenmacht.”

Dan zijn de rapen gaar. Het land wordt een chaos. Minister Kaag liegt dat zij niet wist wat Koning Rutte in de raad der ministers had gezegd. Andere ministers beweren dat geheimhouding noodzakelijk is.

De laatste woorden zijn van de nar:

“Elk machtig leider sterft tweemaal:

Bij het verliezen van zijn macht

En als hij in zijn laatste nacht

Beseft: ’k heb niets tot stand gebracht.”

