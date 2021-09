Wopke Hoekstra praat als een aktetas met een spreadsheet als bovenlip

Dat ik, godloochenaar, ooit op een christelijke partij zou stemmen, hield ik een jaar geleden nog voor onmogelijk. Maar ik stemde op het katholieke CDA-lid Pieter Omtzigt. Ik had daar twee redenen voor: zijn geweldige rol in de toeslagenaffaire en dat hij daardoor liet zien hoe labbekakkerig andere Kamerleden waren, op Renske Leijten na, uiteraard. (Terzijde: we hebben te veel kamerleden, te veel partijen en die hebben te weinig medewerkers.)

Toen Omtzigt uit het CDA vertrok, begreep ik hem. Hij vertrok om een reden waarom ik, afgezien van mijn gebrek aan religieus besef, nimmer op het CDA stemde: je kunt ze nooit helemaal vertrouwen. Hun zogenaamde eerlijkheid zit verpakt in dubbelzinnige formuleringen, een vage vocabulaire waardoor er een grote afstand bestaat tussen hun programma en hun gedrag.

CDA’ers, van Lubbers tot Balkenende en alle anderen daarna, zijn houdini’s in hun taalgebruik. Ze willen bijvoorbeeld een ‘radicale middenpartij’ zijn. Wat is dat? Een middenpartij willen zijn is al lafjes, maar een radicale middenpartij: is dat dan extreem laf?

Ik zag Wopke Hoekstra op het CDA-congres en het was weer een beroerd uitgevoerde oefening in vaagheid. Enkele voorbeelden: “Ik sta hier om verantwoordelijkheid te nemen op een van de moeilijkste momenten in de geschiedenis van onze partij”; “We moeten terug naar mildheid en onderling respect bij het CDA”; “Dat kan alleen wanneer we in staat zijn elkaar de ruimte te gunnen. En daar schort het, als ik eerlijk ben, bij ons intern al jaren aan.”

Waarom, Wopke, zo dacht ik de hele tijd, onderschrijf je niet de krachtige CDA-standpunten van Omtzigt, maak je daar melding van zodat Omtzigt verder niks meer kan dan zich achter het CDA scharen?

Verantwoordelijkheid, mildheid, ruimte.

Het CDA zocht zaterdag naar een christendemocratische positie die in feite al door anderen is ingenomen.

Zou het ook niet verstandiger zijn wanneer het CDA eens contact zoekt met de PvdA in plaats van dat het de PvdA maar met GroenLinks laat flirten? Ligt de PvdA programmatisch niet dichter bij dat radicale van het CDA-midden? Verantwoordelijkheid, mildheid, ruimte… je kunt er zo de Willem Drees-Joop den Uyl-bokaal mee winnen, volgens mij.

Wopke Hoekstra is vast een glimmend financieel denkhoofd. Hij praat als een aktetas met een spreadsheet als bovenlip en een lijngrafiek als onderlip, maar niet als een politicus die een partij kan redden.

De vraag is of dat jammer is.

