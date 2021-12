‘Woningbelegger, verschuil je niet achter beleid maar ga bouwen’

De Kanaalstraat in Amsterdam. Beeld Thomas Schlijper/ANP

Het vermogen van sommige woningbeleggers om de werkelijkheid hun eigen kant op te redeneren is schier onuitputtelijk, zo bleek weer uit het opiniestuk ‘Irrationele wetten verergeren de krapte op de woningmarkt’ in Het Parool van 10 december.

De heer Boissevain, zelf woningbelegger, richt zijn pijlen op twee beperkende beleidsregels: het splitsen van woningen en de zelfbewoningsplicht.

Nederland telt 5 miljoen eengezinswoningen en slechts 2,6 miljoen huishoudens met één of meer thuiswonende kinderen. Boissevain heeft dus gelijk dat veel empty nesters (ouderen met uitgevlogen nageslacht) erg ruim wonen. Maar dat is geen argument om het splitsen van woningen makkelijker te maken: veel eengezinswoningen zijn ongeschikt voor meerdere huishoudens. Ook staan ze vaak op de verkeerde plek, namelijk in buitengebieden en niet in de steden waar we gezinswoningen tekortkomen.

In de praktijk gebeurt woningen splitsen vooral in de steden, door particuliere beleggers die er zelf niet gaan wonen. Het resultaat: kleine, vaak relatief dure hokjes. We kennen allemaal wel iemand die zo woont. De risico’s op te hoge bevolkingsdichtheid, verloedering en burenoverlast maken gemeenten terecht terughoudend.

Boissevain doet alsof een belegger een aangekochte woning eerst een poosje zelf moet bewonen, voordat hij deze kan verhuren. Dat slaat nergens op. De zelfbewoningsplicht is bedoeld om beleggers te weren die schaarse woningen willen wegkapen ten koste van ‘buy-to-live’-kopers die deze huizen harder nodig hebben. Die huizen zouden redelijk betaalbaar moeten zijn voor de middeninkomens (75 procent van alle Nederlandse huishoudens).

Boissevains klaagzang dat beleggers zo geen woningen aan de huurvoorraad kunnen toevoegen is dan ook vals: het moet gaan om de totale woningvoorraad, niet om het inruilen van ene tekort voor het andere.

Als Boissevain en zijn vastgoedinvesteringsvehikel Annexum serieus meer huurwoningen willen toevoegen aan de woningvoorraad, zoals hij lijkt te suggereren, moet hij ze bouwen. Hij zit daarvoor op de eerste rang, want iedereen neemt de telefoon op als Annexum belt: het bedrijf beheert 1 miljard euro, kent de markt, en de wetten waartegen Boissevain fulmineert gelden voor iedereen. Daarom hoop ik dat de heer Boissevain dit weerwoord leest als aanmoediging: Doe. Het.

Maak betaalbare huurwoningen! Vooral voor senioren! Help de doorstroming op gang zodat die eengezinswoningen beschikbaar komen voor de juiste doelgroep.

Misschien kan ik als alleenstaande ouder dan doorstromen naar een groter appartement. Daarvoor zou ik de heer Boissevain zeer erkentelijk zijn.

Paul van Egmond, woont op 37 m2, Amsterdam