Met mijn vriend Hartjes is het altijd wat.

Ik zat aan een picknicktafel van de Coffeecompany in de Wibautstraat al een tijd op hem te wachten. Met een ijskoffie. En een boek.

Pas twintig minuten na de afgesproken tijd zag ik hem aan komen lopen. Hij sleepte met zijn rechtervoet, erger dan ooit. En hij droeg een ooglapje over zijn rechteroog.

Hij ging zitten. Hij hijgde.

Ik ging naar binnen om een koffie – “een grote zwarte koffie zonder poespas graag” – voor hem te halen.

Toen ik terugkwam, zat hij in mijn boek te bladeren.

“God, jongen, Voskuil,” zei hij toen ik de koffie voor hem neerzette. “De dagboeken? ”

Ik knikte. “Het eerste deel komt volgende week uit.”

“Ik heb nog bij hem in de buurt gewoond,” zei hij.

“Waar was dat dan?” vroeg ik.

“Aan de Herengracht.”

“Daar weet ik niets van,” zei ik.

Waarop Hartjes glimlachte zoals niemand dat kan.

“Staat er iets in over kabouters?” vroeg hij.

Ik moest hem teleurstellen.

“Jammer,” zei hij.

“Sinds wanneer ben jij geïnteresseerd in kabouters?” vroeg ik.

“Wist je dat Voskuil de kabouters in Nederland in kaart heeft gebracht?”

“Toen hij op het Meertens Instituut werkte?”

“Ja,” zei Hartjes.

“Ik heb er geloof ik wat over gelezen in Het bureau. Maar dit eerste deel van zijn dagboeken eindigt als hij nog niet op het Meertens Instituut gaat werken.”

Hartjes scheen niet te luisteren, hij keek om zich heen.

“Maar die kaarten zijn nooit officieel gepubliceerd,” zei hij samenzwerend.

Zaten we nu over kabouters te praten?

“Luister,” zei ik, “dat is vast niet voor niets, want kabouters bestaan...”

Hartjes stak zijn hand in de lucht en keek me vermanend aan.

“Die kleine stapel stenen in dat plantsoen in jouw straat, je hebt het me laten zien…”

Ik moest even nadenken.

“Dat is gewoon een stapel stenen, een sierwerkje om het plantsoen wat op te fleuren. Meer niet, gewoon een stapel stenen, niet eens speciale stenen.”

“Je hebt veel woorden nodig,” zei Hartjes.

“Misschien ligt er een kat onder,” zei ik. “Of een hamster die van een kind is geweest. Wat wil je nu zeggen?”

Hartjes keek me veelbetekenend aan.

“Nee,” zei ik, “nee, nee, nee, dat is geen kabouterhunebed.”

“Dat zeg jij,” zei hij op kalme toon. “Op een van die kaarten die niet zijn gepubliceerd, blijkt dat de kabouters hier ’s nachts actief waren.”

Ik was met stomheid geslagen. Ik had hem een tijd niet gezien, maar dit was nieuw. Straks ging hij nog een complottheorie openbaren.

Ik schudde mijn hoofd.

“Geloof je nu echt dat…”

Toen begon hij heel hard te lachen.

Ik was een minuut boos.

Langer was niet mogelijk bij Hartjes.

“Kom,” zei hij, “we gaan het Jakoba Mulderhuis bekijken, dat nieuwe gebouw van de HvA.”

Hartjes wist er opvallend veel over te vertellen.

Ooit wilde hij architect worden, maar dat is een ander verhaal.

Ik vergat de kabouters, maar ik vergat hem ook te vragen wat er met zijn oog was gebeurd.

