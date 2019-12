Winnaars juichen niet om zilver. Bertens zou daarom beter moeten weten

Een Sportgala zonder gedoe is geen Sportgala. De voor woensdag 18 december geplande versie is daarop geen uitzondering. Hoewel dit keer alleen Kiki Bertens hoofdschuddend geconstateerd heeft dat ze buiten de laatste drie nominaties is gelaten. Ondanks winst in het WTA-toernooi van Madrid en haar vierde positie op de wereldranglijst, de hoogste ranking ooit van een Nederlandse tennisster.

Toch zegt de reactie van Bertens wel iets over haarzelf. De verkiezingen voor de Sportvrouw en Sportman van het Jaar zouden alleen voor winnaars moeten gelden. Dus niet voor hen die een leuk toernooi hebben gewonnen of hoog op een ranking staan, maar wel als voor het eerst een Nederlandse een grand slam heeft gewonnen of de status van de nummer 1 van de wereld bereikt.

Winnaars juichen niet om zilver en brons; winnaars zijn de besten. Bertens zou daarom beter moeten weten. Daarom is ook de keuze voor de Oranje Leeuwinnen en Ajax aanvechtbaar, ze zijn tenslotte geen eerste geworden.

Daarom oogt de huidige formule van het Sport­gala nog altijd niet perfect. Zo zijn in een niet-olympisch jaar liefst 69 wereldtitels gewonnen. Variërend van atletiek tot dammen en van windsurfen tot handbiken. Allemaal unieke prestaties die mensen geïnspireerd hebben. De één meer dan de ander, maar toch. Dat zou ook een veel sterkere factor bij de uitverkiezing van de sportvrouw en sportman moeten zijn.

Daarom het volgende idee. Maak eerst een selectie van de winnaars, waarbij de wereldtitel van veldrijder Mathieu van der Poel hoger wordt aangeslagen dan die van schaatser Thomas Krol op alleen de 1500 meter. Geef vervolgens aan iedere wereldkampioen in de buitencategorie (niveau Van der Poel) en iedere olympische winnaar een Jaap Eden. Als een koninklijke onderscheiding van de sport.

Zo wordt aangegeven dat alle prestaties uniek zijn. Zo houdt iedere triomf z’n glans, voelt een kampioen zich niet gekleineerd en wordt voorkomen dat kiezen tussen Leontien van Moorsel en Inge de Bruijn (allebei 3x goud tijdens de Olympische Spelen in 2000) vooral een kwestie wordt van wie het aardigst overkomt.

Als alle bronzen beeldjes zijn vergeven, volgt als afsluiting de uitreiking van de gouden Jaap Eden. Bestemd voor de sporter wiens prestatie de meeste impact heeft gehad. Dat kan Max Verstappen zijn, maar ook Maarten van der Weijden die heel Nederland in de ban hield tijdens zijn gezwommen Elfstedentocht. Bovendien zijn met deze formule de Oranje Leeuwinnen en Ajax wel serieuze kandidaten.

Met de upgrade van de bronzen Jaap Eden naar de status van een koninklijke onderscheiding en een gouden versie voor de prestatie met de meeste impact wordt de topsport in de volle breedte naar een hoger niveau getild. Winnaars worden in hun waarde gelaten. De gouden Jaap Eden garandeert dat via de topsport ook het kloppend hart van Nederland zichtbaar wordt.

Jaap de Groot schrijft wekelijks een column over sport voor Het Parool.

