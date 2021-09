‘Wilt u zien wat ik heb gevangen?’ vroeg de jongen trots

Ik kon nog net wegduiken.

“Sorry,” zei de Visser. Hij was van de brug rechts het voetpad opgestapt, en had tegelijkertijd achteromgekeken naar een jongen die behoedzaam, en met een plastic tas plat op de palmen van zijn handen achter hem aanliep.

De punt van zijn hengel had me op een haar na gemist.

Hij keek weer achterom.

Hij lachte. “Die zak kan niet ontploffen, hoor,” zei hij tegen de jongen, ik denk zijn kleinzoon.

Ik zie hem zo af en toen op de brug staan, de Visser. Grote kerel. Halfkaal, witte snor, rond ijzeren brilletje. Met zo’n lange hengel.

Vissen. Wat moet ik erover zeggen? We zijn nooit verliefd geworden. Mijn vader viste vroeger, maar hij wist het vuur niet op me over te brengen. Ik denk omdat hij altijd om half vijf ’s ochtends de wekker zette.

Ik ben één keer in mijn leven in de gelegenheid geweest een visser te zijn. Met mijn drie broers gingen we ergens bij Weesp aan het water zitten. Ze hadden me overgehaald ook mee te gaan.

“Vissen?”

“Goed voor de rust in je kop, broertje.”

Ze konden urenlang lullen over loodjes en molentjes.

Bij het postkantoor kocht ik een visakte. Ik geloof voor elf gulden.

We kwamen een hengel tekort. Ik zou af en toe mogen invallen. Mijn broers klapten campingstoelen uit en gingen in de weer met witbrood om er balletjes van te kneden.

Ik stond een tijdje toe te kijken. Er gebeurde bitter weinig.

Ik ging in de auto zitten en begon te lezen in het boek Nader tot U, dat ik die week had gekocht. (Op 16 juli 1987 om precies te zijn, een donderdag.)

Het was een korte geschiedenis, dat vissen en ik. (Ik bewaar veel, maar die visakte ben ik jammer genoeg nooit weer tegengekomen in de schoenendozen vol oude brieven, ansichtkaarten en bonnetjes van restaurants, schoenenwinkels en benzinestations.)

Ze hebben me nog geroepen, maar ik heb die dag niet gevist, zozeer was ik verdiept in Reves brieven en gedichten. Ik heb het boek net uit de kast gepakt, en helaas, helaas, ik heb de visakte niet als boekenlegger gebruikt…

Ik heb ook daarna nooit gevist. Ik ben de enige persoon in de geschiedenis van het vissen die een visakte heeft gekocht maar nooit een hengel heeft uitgeworpen.

Maar goed. Het jongetje kwam voorzichtig langsgelopen. Hij straalde helemaal.

En hij was me voor.

“Wilt u zien wat ik heb gevangen?” zei hij met een stem zwaar van trots.

“Natuurlijk,” antwoordde ik.

De jongen greep in de plastic tas en haalde een tupperwarebakje tevoorschijn. Een vierkant geval. In het water zag ik drie kleine vissen kleine rondjes zwemmen.

“Dat zijn mooie visjes,” zei ik.

“Gaan we even aan oma laten zien, en dan zetten we ze weer terug,” zei de Visser.

De jongen keek naar zijn opa.

“Ik krijg toch ook een eigen hengel?”

Opa humde wat. Hij sloeg een arm om zijn kleinzoon en samen liepen ze weg.

“Ik vond het heel leuk, opa,” hoorde ik nog.

Ik was jaloers op de jongen, die nog een hele visgeschiedenis voor zich had.

