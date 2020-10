Willen raadsleden tijd besparen? Laat ze kijken naar hun eigen inbreng

Inspraak in de Amsterdamse gemeenteraad heeft iets ongemakkelijks. Burgers, belangenbehartigers en gedupeerden krijgen tijdens commissievergaderingen drie minuten om raadsleden toe te spreken en te overtuigen. Na hun betoog volgt veelal een pijnlijke stilte. De vragen worden bewaard voor erkende insprekers, de meeste Amsterdammers kunnen slechts hopen dat hun woorden effect hebben gehad.

Inspraak is essentieel in de lokale democratie, maar ook tijdrovend. Het komt voor dat tientallen Amsterdammers zich melden om te praten over erfpacht, woningdelen of matching voor middelbare scholen en dan nemen ze, voor je het weet, meer dan een uur vergadertijd in beslag. En dan zijn er de notoire insprekers, die de Stopera als tweede huis beschouwen en per vergadering drie of vier keer het spreekgestoelte betreden en zo meer spreektijd hebben dan menig fractie in de raad.

Het presidium, het huishoudelijk orgaan van de gemeenteraad, heeft een nieuw reglement van orde opgesteld voor de vergaderingen, waarin de inspreektijd behoorlijk is beperkt. Zo is een einde gemaakt aan de traditie dat elke commissievergadering aanvangt met een half uur vrij inspreken door burgers. Verder wil het presidium de inspraak voor elk agendapunt beperken tot drie personen, die niet ook al hebben ingesproken bij een ander onderwerp.

Het is begrijpelijk dat de raad kijkt hoe inspraak efficiënter kan, want gemeentepolitiek is geen fulltime baan en je kunt van raadsleden niet verlangen dat ze, naast hun reguliere baan, van de ene tijdrovende vergadering naar de andere hobbelen. Maar de beknotting is ook pijnlijk. Zo veel mogelijkheden hebben bezorgde burgers niet om hun mening te ventileren. Vroeger konden ze terecht bij de stadsdelen, maar die gaan eigenlijk nergens meer over.

Dat de gemeenteraad zo veel insprekers verwelkomt, is het gevolg van de beknotting van de stadsdelen en daarmee dus ‘eigen schuld, dikke bult’. Dat inspraak nu stap voor stap afneemt, is onbevredigend.

Als alternatief stelt het presidium voor inspraakavonden te organiseren over grote onderwerpen. Maar dan bepalen niet de burgers, maar de raad welke onderwerpen belangrijk genoeg zijn. Amsterdammers hebben dan geen podium meer voor hun zelfgekozen kwesties.

Als raadsleden tijd willen besparen, kunnen ze best eens kijken naar hun eigen inbreng. De vergaderingen in de Stopera zijn tijdrovend, zeker sinds het aantal fracties is toegenomen na de vorige verkiezingen. Cynisch genoeg duurde het debat afgelopen donderdag over de eigen regels 2 uur en 40 minuten, insprekers namen daarvan slechts negen minuten voor hun rekening. Het eindeloze procedurele gedeelte van de vergaderingen kan korter, het stemmen veel efficiënter. Moeten alle moties nog worden voorgelezen als ze ook online staan?

In de nieuwe regels is opgenomen dat Amsterdammers die in een vreemde taal inspreken, bijvoorbeeld Engels, een tolk mee moeten nemen. Dit leidde tot een interessante botsing tussen de volkspartijen in de raad en D66, de partij voor de expats. SP, Forum voor Democratie (FvD) en Partij voor de Ouderen (PvdO), vinden inspreken in een andere taal onzin. Wil van Soest van de PvdO wil de strijd aangaan tegen verengelsing en Kevin Kreuger (FvD) bekende als een ware working class hero – excusez de Engelse term – dat hij nog geen broodje frikandel in het Engels kan bestellen. Dat volkspartijen zich op deze manier profileren, is begrijpelijk, maar insprekers zijn te gast in de raad en het is niet erg gastvrij om in een internationale stad als Amsterdam dure hordes op te werpen voor migranten, die hier gewoon mogen stemmen.





